Algemesí, ha presentat en Fitur, l’assemblea internacional de ciutats patrimoni de la humanitat de la Unesco que tindrà lloc del 6 al 8 de setembre en la ciutat de la Ribera.

L’Ajuntament presenta en Fitur la seu de l’assemblea de ciutats patrimoni de la humanitat que tindrà lloc del 6 al 8 de setembre a Algemesí

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha presentat en la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, l’assemblea internacional de ciutats patrimoni de la humanitat de la Unesco que tindrà lloc del 6 al 8 de setembre en la ciutat de la Ribera.

La reunió internacional de la coneguda com ICCN coincidirà amb la celebració de les Festes de la Mare de Déu de la Salut, la qual cosa suposarà un impuls nacional i internacional a les festes algemesinenques, declarades Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Una cita que coincideix, a més, amb l’any europeu dels patrimonis culturals i que ja li han valgut a la festa d’Algemesí per a ser portada del catàleg “El Patrimoni Cultural a Espanya”, que edita el Ministeri d’Afers Exteriors.

“Anem a signar un conveni amb l’Agència Valenciana de Turisme per a dur a terme l’organització d’aquest esdeveniment i que servisca per a impulsar la imatge i coneixement tant d’Algemesí com de les Festes de la mare de Déu de la Salut, així com de la Comunitat Valenciana”, ha assegurat Marta Trenzano, que ha comparegut al costat de Josep Gisbert, de l’Agència Valenciana de Turisme, i el director del Museu de la Festa, Julio Blasco.

L’alcaldessa ha assenyalat que un esdeveniment d’aquestes característiques servirà per a mostrar altres atractius de la ciutat que ha mostrat en un vídeo i que inclou altres elements com els paratges naturals o la ruta modernista, a més del Museu de la Festa.

La presència d’Algemesí inclou aquest dissabte l’actuació de Berca Grup de Danses amb el ball dels gegants Jaume I i Na Violant, i les danses de “nanos i gegants”, junt a l’Escola Municipal de Tabalet i Dolçaina.