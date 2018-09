Almussafes acollirà la Gran Final del Trofeu Diputació de Frontó

Connect on Linked in

La diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García, ha anunciat la signatura del nou conveni amb la Federació de pilota en la seua aposta per l’esport autòcton

Diumenge que ve 9 de setembre es disputarà la gran final de frontó Trofeu Diputació de València a Almussafes. La final enfrontarà a l’equip de Museros de Genovés II i Adrián i el representatiu d’Almussafes amb De la Vega i Carlos de Massalfassar. Una final que ha sigut presentada en la seu de la corporació provincial en la qual han participat la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel Garcia i el portaveu de la Fundació per la pilota valenciana, Josep Maria Catalunya.

En aquest duel el Genovés II aspira a aconseguir el tercer títol en la seua cinquena final disputada. Per a la resta de contendents seria el primer. Adrián i De la Vega afronten la segona final i per a Carlos és la primera. Durant l’acte, la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García, ha anunciat la signatura del nou conveni amb la Federació de pilota per a seguir recolzant a l’esport autòcton un any més. “Des de la Diputació seguim un any més al costat de la pilota, tant econòmicament, com acompanyant als jugadors el màxim que puguem”, ha afirmat García.

Un estiu molt actiu

El cap de setmana passat va concloure la disputa de la fase regular amb dues partides en les quals hi havia poc en joc. El divendres a Dènia es va jugar la penúltima partida, un duel que van guanyar Facheca i Alejandro pel resultat de 41 per 35 enfront de Pablo de Sella i Roberto, fet que els permet quedar com a segons del grup B.

El dissabte en el trinquet de Vinalesa es va disputar l’última partida de la fase regular del grup A. En la mateixa, la formació local de Vinalesa integrada per Adrián de Quart de Poblet i Puchol II que va jugar de davanter a diferència de la seua primera partida de la competició, van superar pel resultat de 41 per 26 a la parella integrada per Bueno i Raúl. Amb aquest resultat l’equip de Vinalesa ha finalitzat com a segon del grup A, quedant-se a les portes de la gran final.