Almussafes aposta pels idiomes, la informàtica i l’accés a cicles per a la seua escola d’adults 

El pròxim dimarts 4 de setembre s’inicien les inscripcions per al curs 2018-2019 del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes. Aquesta temporada, l’Ajuntament d’Almussafes proposa tallers d’idiomes, informàtica, graduat en secundària, accés a cicles i competències clau. A més, l’àrea d’Educació del consistori municipal també proposa a la ciutadania diferents cursos de cultura general i espanyol per a estrangers. “El resultat obtingut la passada temporada en el CMFPA va ser molt satisfactori i per aqueix motiu aquest nou curs hem volgut seguir apostant per les mateixes assignatures que, a més, són les que major demanda tenen actualment per part de les empreses”, explica la regidora Teresa Iborra. El programa complet està disponible ja en el portal web municipal, www.almussafes.es, i s’ha distribuït en paper pels domicilis de la localitat.

L’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes acaba de presentar l’oferta formativa del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) per al pròxim curs 2018-2019, una temporada en la qual la programació de la infraestructura busca la consolidació de les propostes ja implementades en els últims anys. Per a això, el consistori municipal planteja a la ciutadania un total de vuit iniciatives diferents que abasten àmbits com la formació bàsica, els idiomes, la informàtica, la formació necessària per a obtenir l’accés a cicles formatius i les competències clau.

“El resultat obtingut la passada temporada en el CMFPA va ser molt satisfactori i per aqueix motiu aquest nou curs hem volgut seguir apostant per les mateixes assignatures que, a més, són les que major demanda tenen actualment per part de les empreses”, explica la regidora del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes, Teresa Iborra. “Tot açò sense oblidar els tallers de formació bàsica, que considerem fonamentals per a brindar a la ciutadania una oportunitat de culturitzar-se en aspectes com la història, la llengua, la geografia, l’art o les ciències naturals, entre altres sabers”, recorda l’edil.

Les inscripcions començaran el pròxim dimarts 4 de setembre amb les matrícules per als cursos d’anglés. El centre oferirà grups des d’Iniciació fins a B2 i les dates per a inscriure’s en cadascun d’ells poden consultar-se en el fullet informatiu que l’Ajuntament de la localitat ha distribuït i que també està disponible en la seua pàgina web, www.almussafes.es. El mateix dimarts 4 de setembre començaran també les inscripcions per a participar en els cursos de valencià.

Els dos dies següents, el dimecres 5 i el dijous 6, s’han reservat per a les matrícules d’Espanyol per a Estrangers, Formació Bàsica i els cursos de Graduat en Secundària. Aqueixes mateixes jornades també es brindarà assessorament al voltant dels cursos d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior i de les competències clau dels nivells 2 i 3.

El divendres 7 es realitzaran les matrícules corresponents a el ‘Racó de l’Anglés’, la iniciativa amb la qual el consistori busca augmentar el nivell oral d’anglés entre els almussafenys i les almussafenyes. “El professorat forma grups de conversa perquè l’alumnat puga practicar amb altres persones diferents situacions comunicatives. És un complement perfecte per a les classes teòriques perquè permeten aplicar tot l’après en elles i constitueixen una bona manera de perdre la por a parlar en anglés”, ressalta Iborra.

Finalment, el dimarts 11 començaran les inscripcions per als cursos d’Informàtica i els que preparen per a l’accés a cicles formatius i les proves lliures de competències clau. En tots els casos, l’Ajuntament dóna prioritat a les persones empadronades i en cas de quedar places lliures obrirà de nou les matrícules per a completar els diferents grups. Així mateix, l’horari d’inscripcions serà de 16 a 20 hores i serà necessari aportar una fotografia de carnet i una fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.

Els cursos que requerisquen pagament poden abonar-se mitjançant targeta bancària en el mateix CMFPA en el moment de realitzar la inscripció o en qualsevol sucursal de La Caixa en un període màxim de tres dies. “Com sempre, els 30 euros anuals que apliquem a alguns cursos són totalment simbòlics, atès que el manteniment del centre i de l’oferta formativa requereixen un esforç gran del que s’encarrega el propi Ajuntament. Des del consistori s’apliquen, igualment, les habituals bonificacions per a aturats, famílies nombroses i joves, la qual cosa garanteix que tot aquell que desitge estudiar en el centre puga fer-ho”, assenyala l’edil.