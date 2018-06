Almussafes aprova per unanimitat una amortització de deute d’1.920.495 euros

Connect on Linked in

D’aquesta forma, l’Ajuntament de la localitat cancel·la cinc dels sis préstecs contrets amb entitats bancàries

L’actual govern municipal suma una amortització de 3.556.567 euros des de l’inici de la present legislatura en 2015 i redueix el deute a la meitat

En el període 2007-2015, l’anterior executiu de la població va liquidar prop de 700.000 euros, a una mitjana de menys de 100.000 euros a l’any

Almussafes, a 20 de juny de 2018. Almussafes situa el seu deute viu en 3.802.447,65 euros després de l’aprovació el passat 7 de juny d’una amortització d’1.920.495 euros en sessió ordinària del ple de la corporació municipal. Amb aquesta operació, l’Ajuntament clausura cinc dels sis préstecs contrets amb entitats bancàries i ho fa, tal com assenyala en el seu informe Intervenció Municipal, sense crear “tensions de liquiditat en la tresoreria municipal, amb l’actual previsió de cobraments i pagaments”. L’alcalde, Toni González, destaca que el seu govern ha aconseguit sumar una amortització total de 3.556.567 euros i deixar a la meitat el deute que es va trobar a l’inici de la legislatura que va començar en 2015.

El passat dijous 7 de juny, el ple de la corporació municipal d’Almussafes va aprovar definitivament en sessió ordinària per unanimitat una amortització anticipada de deute que portarà a reduir el nombre de préstecs i la quantitat que el consistori ha de satisfer a les entitats bancàries. Amb aquesta operació, com ja es va anunciar en el mes d’abril, l’Ajuntament reduirà el seu deute a la meitat respecte a l’existent a l’inici de la legislatura.

En concret, l’administració local amortitzarà 1.920.495,68 euros, la qual cosa permetrà saldar les obligacions monetàries contretes amb tres entitats bancàries a través de cinc dels sis préstecs que l’administració té pendents de pagament en l’actualitat. Així, el deute se situarà en 3.802.447,65 euros, quedant fora d’aquesta operació únicament el préstec la cancel·lació anticipada del qual implicaria costos per a les arques municipals. El percentatge de deute viu sobre els recursos ordinaris liquidats se situarà ara per sota del 29%, sent el límit fixat per l’Estat del 75%.

“Des que entrarem a governar en 2015, hem vingut amortitzant una mitjana de 600.000 euros a l’any i amb aquesta gran operació sumarem una amortització total de 3.556.567 euros. Açò suposa deixar a la meitat el deute viu de l’Ajuntament i triplicar tot l’amortitzat en les dues legislatures anteriors, quan es van amortitzar només 697.029 euros”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González. “La bona gestió és la que ens ha permés incrementar el patrimoni públic, augmentar les inversions en polítiques socials i d’ocupació i reduir el deute sense que cap partida pressupostària s’haja vist perjudicada per aquestes accions”, destaca el primer edil.

El passat 6 d’abril de 2018, Intervenció Municipal va donar el vistiplau a la proposta aprovada assegurant que l’operació no crea “tensions de liquiditat en la tresoreria municipal, amb l’actual previsió de cobraments i pagaments”, per la qual cosa l’operació no afectarà al compliment del pressupost municipal”. La preceptiva modificació de crèdit per a fer possible aquesta amortització de deute es va aprovar en el ple extraordinari celebrat el 16 d’abril.