Almussafes baixa els impostos

Connect on Linked in

L’IBI urbà passa del 0,41% al 0,40%, el mínim establit per la llei

Les empreses situades en els polígons industrials pagaran menys IAE, en passar el coeficient del 2,85% al 2,70%

Els canvis adoptats per l’ajuntament també inclouen bonificacions de l’IAE per creació d’ocupació i del IVTM per als vehicles híbrids i elèctrics

El ple de la corporació municipal d’Almussafes ha modificat les seues ordenances fiscals per a 2019. El coeficient sobre el qual s’estableix l’IBI urbà amb l’ús residencial i la resta d’usos no diferenciats passa del 0,41% al 0,40%, el mínim permés per llei. A més, l’equip de govern ha decidit modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques perquè les empreses situades en els carrers de categoria fiscal 1, que són les que integren els dos polígons industrials situats en el terme municipal, passen a tributar sobre la base d’un coeficient del 2,70% enfront del 2,85% aplicat aquest 2018. Una altra de les novetats en l’IAE és l’increment de les bonificacions per la creació d’ocupació indefinida, que passa del 9% al 10%. Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la normativa distingirà a l’hora d’establir els tributs la incidència en el medi ambient, amb descomptes que seran superiors per a vehicles híbrids i elèctrics.

L’executiu municipal d’Almussafes ja té llestes les modificacions que s’inclouran en les ordenances fiscals a partir de 2019. El passat dilluns 22 d’octubre, el ple de la corporació municipal va aprovar en sessió extraordinària una sèrie de mesures que passen, en primer lloc, per la reducció de l’IBI urbà amb l’ús residencial i la resta d’usos no diferenciats fins a situar-ho en el mínim permés per la llei, el 0,40%.

D’aquesta forma, el tipus de gravamen es redueix una dècima respecte a l’any passat, “complint així el compromís que va adquirir l’equip de govern amb la ciutadania”, destaca l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Hisenda, Toni González. “El coeficient aplicat ha passat del 0,70% en 2007 al 0,40 en 2019, per la qual cosa en poc més d’una dècada ha baixat substancialment. Amb aquesta nova reducció de la contribució ens situem en el gravamen mínim legal i, per tant, també al costat del veïnat”, assegura el primer edil.

Els canvis aprovats en ple, que van rebre prèviament el vistiplau de l’àrea de Gestió Tributària i de Recaptació a través del corresponent informe jurídic, també beneficiaran al teixit empresarial. Concretament, es modifica l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) perquè les empreses situades en els carrers de categoria fiscal 1, que abasta tots dos polígons industrials, passen a tributar sobre la base d’un coeficient del 2,70% enfront del 2,85% aplicat aquest 2018.

En aquesta mateixa ordenança, l’Ajuntament seguirà premiant a les companyies que hagen incrementat el nombre d’empleats amb contracte indefinit durant el període impositiu previ al de l’aplicació de la bonificació en relació a l’any anterior i eleva el percentatge d’aquesta bonificació del 9% al 10%. “$eforcem esta acció per a fomentar la creació d’ocupació, que sempre ha sigut la meua major obsessió com a alcalde d’Almussafes i regidor d’aquesta àrea”, justifica González. “Som conscients del difícil que és fer el pas i promoure contractes indefinits i esperem que aquesta iniciativa supose un al·licient més perquè les empreses opten per aquesta modalitat”, assenyala.

Una altra de les qüestions que contemplen els impostos municipals és les relacionada amb el medi ambient. En aquest sentit, les ordenances fiscals aprovades mantenen els descomptes ja existents en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que són del 50% per a aquells vehicles que es troben en el primer any de matriculació i del 45% per als quals se situen en el segon. Amb això, l’executiu municipal busca mantenir una flota jove i, per tant, menys contaminant. La gran novetat en aquest apartat és que els vehicles híbrids disposaran d’una bonificació del 50% durant els sis primers anys i els elèctrics del 75% durant aqueix mateix període de temps. “No podem ser aliens a la realitat, el canvi climàtic ja està començant a mostrar les seues conseqüències. Per això, a més de fomentar el canvi d’actituds en la ciutadania a través de campanyes de conscienciació també hem de ser part d’aqueixa lluita i aquesta mesura és una prova”, considera l’alcalde.

A nivell administratiu també s’han realitzat dos canvis. D’una banda, es trasllada el cobrament del padró de l’IVTM a final de l’exercici perquè els rebuts emesos s’ajusten al màxim als fitxers mensuals remesos per la DGT, amb el que s’evitaran càrregues administratives. Per un altre, s’avança un mes el cobrament de l’IBI amb l’objectiu d’evitar que coincidisca amb períodes de vacances.