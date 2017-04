Almussafes celebra l’Any Blasco Ibáñez amb una visita a la seua casa-museu

Cinquanta veïns de la localitat van participar en aquesta iniciativa duta a terme ahir dijous 20 d’abril i que també va incloure una panoràmica pel port

Almussafes, a 21 d’abril de 2017. Un total de cinquanta almussafenys van participar ahir dijous 20 d’abril a la vesprada en la visita guiada a la casa-museu Vicent Blasco Ibáñez que la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de la localitat va organitzar per a commemorar l’any dedicat a l’autor, just quan es compleix un segle i mig del seu naixement. Durant la visita, que es va completar amb una panoràmica pel port, els assistents van conèixer de prop la trajectòria política, cultural i personal de l’autor valencià a través d’una exposició que arreplega nombrosos objectes de valor.

La programació cultural organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes tracta d’ajustar les seues activitats a les diferents commemoracions promogudes per les institucions públiques per a celebrar de manera especial determinats aniversaris considerats significatius. És el cas, per exemple, de la visita guiada que la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de la localitat va organitzar ahir dijous 20 d’abril a la casa-museu Vicente Blasco Ibáñez, coincidint amb la commemoració del 150 aniversari del naixement de l’escriptor valencià.

Cinquanta veïns i veïnes del municipi es van traslladar a partir de les 15 hores fins a la ciutat de València per a descobrir alguns dels aspectes més destacats de la seua prolífica trajectòria professional, política i cultural. El reconstruït xalet de Blasco Ibáñez situat en la platja de la Malvarrosa acull aquesta mostra que exposa en tres plantes diversos objectes personals, mobles, porcellanes, una biblioteca i fins a un centre d’investigació. L’habitatge, que va ser inaugurat com a museu en 1997, disposa també d’un ampli jardí i conserva la Real Senyera que va cobrir el seu fèretre després de la seua defunció.

Per a completar l’excursió, que va cobrir el total de les places disponibles i que estava subvencionada per l’Ajuntament d’Almussafes, els participants també van gaudir d’una panoràmica amb autobús que els va portar seguint el recorregut del riu Túria fins al port, on el mig centenar de veïns i veïnes van tenir l’oportunitat de prendre imatges de les vistes que ofereix aquest enclavament de la capital valenciana.