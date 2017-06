Almussafes conclou els programes esportius per a adults de la temporada amb una gran exhibició

Ahir dimecres, a les 18 hores, el pavelló de la localitat va acollir l’acte de despedida oficial dels cursos municipals oferits enguany

Dos centenars d’alumnes inscrits en les disciplines de dansa del ventre, bollywood, dansa moderna, aerolatino, xiquirritme i way tan kong van participar en la demostració

Almussafes, a 8 de juny del 2017. Els veïns d’Almussafes estaven convidats a presenciar ahir per la vesprada un gran esdeveniment esportiu consolidat en la població gràcies a l’ampli ventall d’activitats dissenyades anualment pel consistori local. La cerimònia de clausura oficial dels cursos oferits en la temporada 2016-2017 es va celebrar a les 18 hores en el pavelló municipal. Les exhibicions de way tan kong, aerolatino, bollywood, dansa del ventre, xiquirritme i dansa moderna van fer gaudir al nombrós públic des de la graderia de la pista central. Este trimestre, els programes esportius personalitzables oferits per l’ajuntament sota el lema “Com tu vullgues” vinculats al ball han aconseguit les 650 matriculacions, una xifra que s’espera incrementar la pròxima edició i després de la parada estival.

Com cada any, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes ha conclòs els cursos esportius de la temporada aprofitant la celebració del mes dedicat a l’exercici físic. Precisament a les 18 hores d’ahir dimecres, dia 7, al voltant de 200 alumnes inscrits en els tallers per a adults impartits des d’octubre van ocupar la pista central per a demostrar tot allò que han aprés al llarg d’estos mesos. Desenes de persones es van congregar en les grades del pavelló per a presenciar en directe les demostracions a càrrec dels grups de way tan kong, aerolatino, bollywood, dansa del ventre, xiquirritme i dansa moderna.

Els primers a eixir a l’escenari van ser els matriculats en la disciplina esportiva de way tan kong, una modalitat de gimnàstica oriental basada en l’harmonia dels moviments, els colors i la música. María Bruque va ser la monitora encarregada de dirigir l’actuació, que va comptar amb molts participants membres del col•lectiu de la tercera edat.

La nova professora d’aerolatino, Mari Carmen Castellanos, va sorprendre els assistents amb unes coreografies variades per mitjà d’una fusió de ritmes atractius i aeròbics amb un toc flamenc.

D’altra banda, les brillants alumnes entrenades per Patricia Fernández van delectar el públic amb uns balls exòtics i romàntics en les modalitats de bollywood i dansa del ventre, dos disciplines que a hores d’ara compten amb moltes adeptes en la localitat.

Tot seguit, els més menuts van ser presentats en la pista amb uns originals vestits platejats. La professora Estefanía Olmos va preparar al grup de prometedors ballarins que enguany han completat el programa de xiquirritme.

Finalment, el públic almussafeny es va entregar als alumnes de dansa moderna I i II, entrenats per la mateixa monitora. Es tracta d’una varietat artística basada en balls grupals amb què els jóvens pretenen transmetre les seues idees, emocions i estats d’ànim. El passador d’or el van posar els inscrits en dansa moderna II, un conjunt que ha participat recentment en el nacional de ball Urban Beat amb una gran actuació.