Almussafes coreja el repertori de Nino Bravo en el concert de la Societat Musical Lira Almussafense

Els cantants Felipe Garpe, Sheila García i Ramón Luis van interpretar alguns dels temes més carismàtics del conegut cantant valencià

En un dels bisos es va escoltar el tema Vivir, l’únic compost per Nino Bravo i que tenia previst presentar públicament just el dia que va perdre la vida

Almussafes, a 2 de juliol de 2018. Centenars d’almussafenys amants de la música es van reunir el passat dissabte 30 de juliol a la vesprada en l’Àgora del Parc Central de la localitat per a gaudir del concert de festes de la banda de la Societat Musical, que en aquesta ocasió va estar dedicat a la memòria del cantant valencià Nino Bravo. Els músics van interpretar un total de 17 temes al costat dels cantants Felipe Garpe, Sheila García i Ramón Luis. El recital, titulat ‘Nino Bravo In memoriam’, homenatja a l’artista coincidint amb el 45 aniversari de la seua mort.

La localitat d’Almussafes no volia perdre’s l’oportunitat de commemorar aquest 2018 el quaranta-cinc aniversari de la mort del popular cantant valencià Nino Bravo. El passat dissabte 30 de juny, a les 19.30 hores en l’Àgora del Parc Central de la població, la banda de la Societat Musical Lira Almussafense va oferir un recital titulat ‘Nino Bravo In memoriam’ en el qual van sonar alguns dels temes que van catapultar a l’èxit entre els anys 60 i 70 a l’intèrpret nascut a Aielo de Malferit. A la batuta va estar, com sempre, el mestre director Josep Escandell Vila.

Durant al voltant d’una hora i mitja, la formació va anar desgranant el programa al costat dels cantants Felipe Garpe, Sheila García i Ramón Luis, els qui versionaren per al nombrós públic assistent les cançons més representatives de Nino Bravo, entre les quals destaquen ‘Libre’, ‘Un beso y una flor’, ‘América’ o ‘Cartas amarillas’, entre altres. A més, es van oferir dos bisos, un amb la cançó ‘Tu cambiarás’, i una altra amb ‘Vivir’, l’única amb música i lletra del propi Nino Bravo i que no va arribar a estrenar-se en el seu moment atès que el mateix dia de la seua presentació pública va morir víctima d’un accident de trànsit.

Entre el públic es trobava el seu secretari, road manager i cunyat Manuel Sánchez, qui va agrair el tribut organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes i la Societat Musical Lira Almussafense i va declarar que per a ell “va ser un privilegi treballar amb Nino Bravo”. “A nivell personal era un tio molt trempat, de poble, del carrer, que es bolcava amb tothom. El do que tenia és que havia nascut amb aqueixa veu tan peculiar. Com a cantant de moment a nivell nacional i inclusivament a nivell mundial poques veus poden igualar aqueixa veu i aqueix timbre”, va ressaltar.

Per a Josep Escandell, qui va arreplegar al final del concert un detall per a la banda en reconeixement per l’esforç de mans de l’alcalde, Toni González, la Reina de les Festes, María Pilar Revert, les muses de la Música, Alicia Benavent i Mª Ángeles Esteve, i la presidenta de l’entitat, Sandra Berth, “Nino Bravo era un cantant universal, una veu fantàstica dins de la cançó lleugera, a la qual li va donar una dignitat. Haguera pogut ser un tenor de molt de prestigi pel seu timbre de veu i la seua potència”.

L’acte es va clausurar amb l’himne d’Almussafes, la lletra del qual, obra d’Enrique Giménez García, va interpretar el almussafeny i músic de la banda Didier Ferrando.