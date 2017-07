Almussafes destina 878.500 euros del superàvit de 2016 a l’execució de sis projectes

Entre les inversions financerament sostenibles triades es troben la rehabilitació integral del Parc de la Constitució i l’execució de la primera fase de les obres de reforma de les piscines municipals

El superàvit del passat any ascendix a 1,3 milions d’euros, dels que 357.500 euros s’han destinat a finançar l’operació de crèdit prevista per al present any

Almussafes, 26 de juliol de 2017. Durant la sessió plenària celebrada ahir dimarts, 25 de juliol, el consistori d’Almussafes va aprovar una proposta de concessió de crèdits extraordinaris per a la realització de les inversions financerament sostenibles que l’administració local escometrà durant el present exercici i següent amb el superàvit acumulat del passat any 2016. En termes de comptabilitat, el romanent obtingut ascendix a la quantia de 1,3 milions d’euros i ja que hi ha marge suficient per a complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària durant l’exercici 2017, l’ajuntament ha determinat executar un paquet de sis projectes urbanístics, amb una vida útil superior a cinc anys i amb una inversió global de 878.500 euros. Un de les actuacions urbanístiques estrela és la demandada rehabilitació del parc de la Constitució, així com l’execució de la primera fase de reforma de les piscines municipals. Així mateix, entre les intervencions financerament sostenibles triades pel govern municipal també destaca la tercera fase de la reforma del poliesportiu municipal, que també inclourà l’accessibilitat de tota la seua perifèria.

L’Ajuntament d’Almussafes va liquidar el pressupost del passat any amb un excedent pressupostari de 1,3 milions d’euros, a més de complir amb tots els paràmetres regulats en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Eixe escenari sanejat en el que es mou l’Ajuntament d’Almussafes li va a permetre destinar 878.500 euros del superàvit acumulat en 2016 a projectes d’inversió financerament sostenibles i amb una vida útil superior a 5 anys, durant el present any, d’acord amb el Reial Decret Llei del Govern.

Precisament en el ple d’ahir dimarts es va aprovar el finançament d’un total de sis actuacions urbanístiques amb el romanent líquid de tresoreria per a gastos generals resultant de la liquidació de l’exercici de 2016. Segons el regidor d’Urbanisme, Andrés López, “l’elecció d’estos sis projectes està basada en l’estudi de les peticions ciutadanes traslladades per part dels diferents agents socials, a través d’assemblees i també de suggeriments a peu de carrer dels propis veïns, per la qual cosa apostem per donar resposta a l’interés general mitjançant la participació ciutadana”.

Sis Inversions sostenibles

El consistori d’Almussafes invertirà un total de 191.000 euros en una actuació urbanística que el propi edil qualifica d’urgent i prioritària, atés que no s’ha actuat en la zona des de fa moltes dècades. “Es tracta del la rehabilitació integral del parc de la Constitució, un projecte que tenim molt avançat i que executarem com més prompte millor”, destaca.

L’ajuntament també ha pressupostat 200.000 euros per a completar el projecte de reforma del poliesportiu municipal. Amb les obres de la tercera fase, que incorporaran així mateix l’accessibilitat del carrer Poliesportiu i de la Ronda Antoni Ludeña, és a dir, tota la perifèria de la instal•lació esportiva, donarem per conclòs el projecte integral de rehabilitació de la mateixa. A la continuïtat del Pla d’Accessibilitat d’Almussafes també es van a destinar altres 60.000 euros del superàvit. “En esta tercera fase, de les 15 en les que hem dividit el pla, la intervenció se centrarà en l’adaptació de la prolongació del carrer Ramón y Cajal amb Mestre Medina”, explica.

La major quantia d’inversió, 350.000 euros, es va a destinar a la intervenció en les piscines municipals. Tal com va explicar l’alcalde, Toni González, en la sessió d’ahir, “executarem la primera fase, actuant en la piscina infantil, en la seua maquinària i en l’exterior de la mateixa, per una qüestió de seguretat dels usuaris”.

Una altra de les inversions financerament sostenibles aprovada és l’obra de fresatge i asfaltat de la ronda Historiador Lluís Duart Alabarta, pressupostada en 50.000 euros, i el projecte de millora en el parc del Sagrario, que comprendrà la instal•lació d’una pèrgola, d’un joc infantil per a persones amb diversitat funcional i la creació d’una zona verda en la part dotacional, que estará prevista en el nou PGOU, entre altres accions, que es finançaran amb un import de 27.500 euros.