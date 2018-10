Almussafes instal·la senyals lluminosos en els passos de vianants

Print This Post

El consistori municipal, que ha adquirit un total de 12 unitats per 8.000 euros, ha començat a col·locar-los a l’entorn dels centres educatius

La Regidoria de Seguretat Ciutadana prossegueix així amb el desenvolupament del seu Pla de Millora de la Seguretat Vial en Centres Educatius

L’Ajuntament d’Almussafes acaba d’iniciar la instal·lació de senyals lluminosos per a millorar la seguretat de l’alumnat en els accessos als tres centres educatius de la localitat. El consistori municipal ha invertit un total de 8.000 euros en l’adquisició de 12 d’aquests indicadors, que funcionen amb tecnologia led i compten amb plaques solars i sensors de moviment. S’estan col·locant en els passos de vianants sense semàfor situats prop dels CEIP Almassaf i Pontet i en breu s’iniciaran els treballs per a incorporar-los també en l’IES Almussafes. Aquesta iniciativa forma part del Pla de Millora de la Seguretat Vial en Centres Educatius impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes, que compta enguany amb un pressupost total de 44.000 euros.

Després de la posada en marxa en 2017 dels itineraris escolars segurs que permeten els desplaçaments als centres educatius disminuint els riscos de l’alumnat, una iniciativa que va implementar l’Ajuntament d’Almussafes després d’adherir-se al projecte Let’S Move del programa europeu Erasmus+, el consistori de la localitat continua endavant amb el seu Pla de Millora de la Seguretat Vial en Centres Educatius per a aquest col·lectiu poblacional amb la posada en marxa de noves iniciatives.

Ara, la Regidoria de Seguretat Ciutadana del municipi, a través de la Policia Local, va un pas més enllà en el seu afany per garantir la seguretat de la ciutadania amb la instal·lació de senyals lluminosos al costat dels passos de vianants del nucli urbà que no disposen de semàfors. Concretament, s’han adquirit un total de 12 unitats d’aquestes eines que funcionen amb tecnologia led i compten amb plaques solars i sensors de moviment, per la qual cosa s’il·luminen quan els vianants es disposen a creuar.

L’Ajuntament del municipi ha invertit 8.000 euros de fons propis en aquests dotze senyals amb els quals l’equip de govern busca “seguir augmentant les quotes de seguretat perquè mai són suficients, sobretot quan es tracta de protegir a la població infantil”, explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano.

Ahir, dimecres 24 d’octubre, es van instal·lar els quatre primers indicadors d’aquestes característiques en les vies adjacents al CEIP Almassaf i hui, dijous 25 d’octubre, els treballs d’instal·lació continuen a l’entorn del CEIP Pontet amb la col·locació d’altres dues unitats. Pròximament aquesta tasca, que està duent a terme la brigada municipal, se centrarà en els accessos a l’IES Almussafes per a regular de manera més efectiva el trànsit en els voltants.

La Comissió Tècnica de Senyalització Vial de la Policia Local ha proposat aquesta intervenció per a “augmentar en la mesura que siga possible la seguretat” mitjançant la instal·lació d’una senyalització que considera “més adequada, segura i visible”. En la seua decisió, el cos policial ha tingut en compte el “creixement accelerat del parc mòbil, l’augment del nombre de viatges urbans i rurals i l’aplicació d’una nova política en matèria de seguretat vial”.

El Pla de Millora de la Seguretat Vial en Centres Educatius impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes disposa enguany d’un pressupost total de 44.000 euros, dels quals 8.000 s’han destinat a la citada qüestió. Els restants 36.000 euros està previst que s’invertisquen en diferents iniciatives per a millorar la circulació a l’entorn de l’IES Almussafes, situat fora del nucli urbà.