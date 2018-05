Almussafes modifica l’horari de la seua ‘Volta a Peu’ per a evitar les altes temperatures estiuenques

Connect on Linked in

L’Ajuntament de la localitat atén els suggeriments i retarda una hora l’inici de la prova, que se celebrarà el pròxim dissabte 23 de juny

Les inscripcions per a participar poden realitzar-se fins al dijous 22 de juny a les 14 hores en www.mychip.es

L’organització de la carrera habilitarà també durant l’esdeveniment un servei de guarderia gratuït

Almussafes, a 24 de maig de 2018. El pròxim dissabte 23 de juny se celebrarà la XXXII Volta a Peu a Almussafes, l’esdeveniment esportiu que serveix com a preàmbul a l’inici de les Festes Patronals i que reuneix cada any a més d’un miler d’esportistes de tota la Comunitat Valenciana. Les inscripcions, que ja estan obertes, podran efectuar-se fins al pròxim divendres 22 de juny a les 14 hores en www.mychip.es. En aquesta nova edició, l’Ajuntament d’Almussafes i el Club Atletisme de la localitat començaran les proves una hora més tard de l’habitual amb l’objectiu d’evitar les altes temperatures de les vesprades d’estiu. A més, l’organització habilitarà un servei de guarderia, per al qual és necessari inscriure’s amb antelació en el telèfon 96 203 10 46.

En la recta final del XI Mes de l’Esport, que l’Ajuntament d’Almussafes desenvoluparà durant tot el mes de juny, la localitat celebrarà una de les activitats esportives més multitudinàries i arrelades de l’any en la població. La Volta a Peu a Almussafes, que aquest 2018 aconsegueix la seua trentè segona edició, es durà a terme un any més el pròxim dissabte 23 de juny a la vesprada amb el passeig del Parc Central com a punt de trobada dels participants i amb el propi consistori municipal i el Club Atletisme Almussafes com a organitzadors.

La principal novetat d’aquesta edició, en la qual col•laboren com a patrocinadores nombroses empreses tant d’Almussafes com de l’entorn, és que les proves començaran una hora més tard de l’habitual amb l’objectiu d’esquivar les altes temperatures que es registren sempre per aqueixes dates. “Fa uns anys, la Regidoria d’Esports ja va modificar el recorregut per a evitar el pas pel polígon industrial, on la calor és més acusada, i ara atén la petició dels participants retardant l’inici de les carreres per a garantir la comoditat i reduir al màxim els riscos”, argumenta el regidor d’Esports, Pau Bosch.

D’aquesta forma, a partir de les 19 hores aniran donant-se els trets d’eixida de les proves Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, els qui recorreran 500, 1000,1000 i 1.500 metres, respectivament. Posteriorment es realitzarà el lliurament de trofeus en l’escenari instal•lat en el mateix Parc Central. Ja a les 20.30 hores començarà la carrera de la categoria absoluta, el recorregut de la qual s’ha fixat, com sol ser habitual, en 10.000 metres. En aquesta prova, que aglutinarà les categories Juvenil, Sènior i Veterans, podran participar les persones nascudes fins a 2002.

La Regidoria d’Esports també anuncia el manteniment del servei de guarderia per als participants, al qual es podrà recórrer amb inscripció prèvia en el 96 203 10 46, per a facilitar que les persones amb menors al seu càrrec puguen competir en la prova amb total tranquil•litat.

Les inscripcions

El passat dimarts 22 de maig es van obrir les inscripcions, que novament són gratuïtes. Les persones interessades a participar hauran d’entrar en la web www.mychip.es per a confirmar la seua assistència fins al divendres 22 de juny a les 14 hores, sempre que queden places disponibles. Malgrat aquesta gratuïtat, des de l’organització s’anima una vegada més als esportistes a acudir amb aliments no peribles i altres productes, com a llet, llandes de tonyina, oli, sucre, gel o xampú, amb la finalitat de col•laborar amb la labor realitzada en el municipi per Creu Roja a través del seu programa ‘Aliments per la solidaritat’, que permet la distribució de l’arreplegat entre les famílies més vulnerables.

‘La Volta a Peu a Almussafes’ espera rebre la visita de més d’un miler d’esportistes de tota la Comunitat Valenciana i per això l’Ajuntament està preparant un potent dispositiu de seguretat per a garantir el correcte desenvolupament de la iniciativa. D’aquesta forma, la Policia Local treballarà de forma coordinada amb la col•laboració dels voluntaris de Protecció Civil perquè tot es desenvolupe tal com consta en el programa. A més, l’acte estarà cobert també per un metge, dos ATS i 2 ambulàncies. Per a més informació, es pot consultar el díptic publicat en la web municipal, www.almussafes.es, o contactar amb el Pavelló Poliesportiu Municipal o amb el Centre d’Informació Juvenil presencialment, per telèfon o a través del correu electrònic.