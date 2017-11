Almussafes obté una subvenció de 300.000 euros per a conservar la Casa Ayora

La Generalitat Valenciana ha incorporat estes ajudes en l’avantprojecte de pressupostos del 2018

L’any que ve s’iniciaran les obres de rehabilitació, la primera fase de les quals se centrarà en la rehabilitació de l’estructura de l’edifici, seriosament danyada

L’ajuntament va adquirir en 2005 este emblemàtic immoble senyorial, edificat entre finals del segle XVII o principis del XVIII

Almussafes, a 10 de novembre de 2017. L’any que ve 2018, l’executiu d’Almussafes escometrà la primera fase del pla integral de rehabilitació de la Casa Ayora, una emblemàtica construcció senyorial, emplaçada en el número 46 del carrer Major de la localitat i bé de propietat municipal des de l’any 2005. Després de diversos contactes amb l’administració autonòmica, el consistori municipal ha aconseguit que el Consell haja inclòs en l’avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana del pròxim exercici pressupostari una subvenció de 300.000 euros que servirà per a materialitzar la reforma d’esta construcció de dos plantes, adquirida per Dolores Ayora Olcina, propietària també del Palau Ayora de València, l’any 1901.

L’ajuntament consignarà un pressupost d’altres 100.000 euros de les arques municipals per a completar la primera fase de la intervenció urbanística, que actuarà directament sobre l’estructura i la coberta de l’immoble, en provada situació de deteriorament per trobar-se deshabitat durant les tres últimes dècades. Des de l’executiu mostren el compromís de completar definitivament el projecte de restauració durant l’any 2019, amb una nova inversió cofinançada amb ajudes de l’ens autonòmic i fons propis.

Tal com es va anunciar fa més d’un any per part de l’executiu d’Almussafes, la rehabilitació de la Casa Ayora seria un dels projectes estrela de la present legislatura. El seu deficient estat de conservació, tenint en compte que ha estat tancada i deshabitada des de fa dècades, comprometia una important inversió econòmica i, com a conseqüència d’això, l’ajuntament va iniciar gestions per a buscar finançament extern que permetera completar el projecte de reforma integral d’este edifici senyorial i de gran rellevància dins del context sociocultural i econòmic de la localitat.

Les previsions s’han complit i precisament esta mateixa setmana, la Generalitat Valenciana ha anunciat la concessió d’una subvenció de 300.000 euros, inclosa en l’avantprojecte de pressupostos de l’any que ve 2018, destinada a esta finalitat. El primer edil, Toni González, mostra la seua satisfacció per l’ajuda econòmica consignada “i agraïx la sensibilitat mostrada per la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, així com per la directora general de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, i el propi president del Consell, Ximo Puig, per a la posada en valor d’este majestuós edifici”.

La Casa Ayora, la construcció de la qual podria remuntar-se a finals del segle XVII o principis del XVIII, va ser adquirida per l’Ajuntament d’Almussafes el 27 d’abril de l’any 2005, per un import de compra de 1.325.792 euros, a la família Garcerán Moscardó, que mantenia la propietat de la vivenda des de l’1 de gener de 1962, data de la defunció de Dolores Ayora.

L’ajuntament consignarà en els pressupostos municipals del pròxim exercici pressupostari la quantitat de 100.000 euros per a afrontar la redacció del pla de rehabilitació de la part estructural i també de la coberta de l’edificació, aplicant per a això criteris conservadors d’estructures, materials i tècniques originals de construcció, donada la seua rellevància històrica i patrimonial a nivell local. L’immoble respon a la típica tipologia de vivenda senyorial, a l’albergar una planta baixa d’ús general i de servici i una segona planta de caràcter noble. A més, la seua fatxada principal presenta una composició decorativa, considerada des del punt de vista arquitectònic com histórica-eclecticista, amb un escut heràldic sobre la porta protegit com BIC (Bé d’Interés Cultural).

“La intervenció que requerix l’immoble per a poder destinar-ho a un a més usos municipals en el futur és ambiciosa, donades les humitats, fissures, exfoliació i despreniments detectats en el mateix, per la qual cosa necessitarem executar el projecte en dos fases”, explica el regidor d’Urbanisme, Andrés López. Des de l’ajuntament confien a rebre novament en el 2019 finançament del Consell, un pressupost que permetrà concloure els treballs de reforma i, per tant, procedir a la seua obertura al públic. “Este mateix any hem celebrat un procés de participació ciutadana, una consulta pública en col•laboració amb un equip de la Universitat Politècnica de València, perquè fóra la pròpia ciutadania la que suggerix sobre la utilitat futura de l’edifici i les possibilitats són àmplies, per la qual cosa prèviament necessitarem realitzar un estudi de viabilitat de les esmentades propostes”, conclou López.