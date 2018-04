Almussafes, preparada per a acollir el diumenge 13 de maig la seua segona RunCáncer

Connect on Linked in

La localitat repeteix experiència dins de la IV edició del circuit de carreres i marxes solidàries més gran d’Europa

Organitzada per AECC de València, el macroesdeveniment esportiu arreplega fons per a la lluita contra aquesta malaltia

En la convocatòria de 2017 es van recaptar més de 6.000 euros en la localitat amb la venda de dorsals i de samarretes commemoratives

Almussafes, a 26 d’abril de 2018. El pròxim diumenge 13 de maig Almussafes es convertirà de nou en la seu d’una de les cites de la quarta edició de la RunCáncer, el circuit de carreres i marxes solidàries més gran d’Europa que impulsa cada any l’AECC de València per a recaptar fons per a la investigació del càncer. Les inscripcions per a participar en l’esdeveniment ja estan obertes en https://www.toprun.es/eventos/run-cancer-almussafes-2018. En el cas d’Almussafes se celebraran una carrera competitiva, una caminada i una patinada, totes elles amb un recorregut de 5 quilòmetres i en les quals podran participar persones de totes les edats. Els cinc euros íntegres de cada dorsal es destinen a la causa.

Després de demostrar el passat dissabte 14 d’abril amb el Repte Solidari que Almussafes és una localitat bolcada amb les causes benèfiques, el municipi ho ja té tot llest per a acollir el pròxim diumenge 13 de maig la seua segona carrera RunCáncer, l’esdeveniment esportiu impulsat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer de València amb el qual l’entitat arreplega fons per a la recerca d’aquesta malaltia.

Almussafes celebrarà d’aquesta forma un de les trobades confirmades fins a hui per l’organització d’aquest circuit, considerat el més gran d’Europa de les seues característiques, unint-se així a altres 20 localitats valencianes que des del passat mes de març i fins al desembre vinent uniran esport i solidaritat per a contribuir a la millora dels tractaments oncològics aplicats en la sanitat espanyola. En les proves ja celebrades, la AECC ha aconseguit recaptar 47.520 euros.

En el cas d’Almussafes, es duran a terme una carrera, una marxa no competitiva i una patinada, totes elles amb un recorregut de 5 quilòmetres, que tindran de nou com a eixida i arribada el Parc Central i a les quals poden inscriure’s persones de totes les edats. “És una festa en la qual guanyem tots i totes i per això les inscripcions estan obertes per a totes les persones que desitgen col•laborar amb aquesta causa que en un moment donat pot afectar al nostre entorn més proper”, explica la presidenta de la Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes, Adela Lladosa.

La carrera i la patinada començaran a les 10 hores i la marxa a les 10.30 hores i discorrerà pel nucli urbà del municipi. En tots els casos el preu dels dorsals ascendeix a 5 euros, quantitat que es destina íntegrament a la recerca d’aquesta malaltia. Així mateix, des d’AECC València posaran també a la disposició dels participants una sèrie de samarretes a cinc euros, dels quals un euro és solidari i la resta es destina a finançar la peça.

Des de l’organització recorden que les inscripcions per a la carrera competitiva només podran realitzar-se a través d’Internet, entrant en https://www.toprun.es/eventos/run-cancer-almussafes-2018, mentre que la participació en les altres dues proves podrà confirmar-se tant per via telemàtica com en el punt d’atenció que s’instal•larà en el Parc Central durant el matí del mateix diumenge 13 de maig.

L’esdeveniment comptarà novament amb la col•laboració de l’Ajuntament d’Almussafes i de diverses associacions i amb el patrocini de nombroses pimes del municipi.

Dades de 2017

En 2017, Almussafes va aconseguir recaptar més de 6.000 euros gràcies als més de 1.000 participants inscrits a la convocatòria, en la qual Emilio Alcañiz i Mapi Del Coso es van alçar com a campions de la prova cronometrada. Aquests 6.000 euros van contribuir a aconseguir 252.462 euros en el total del circuit, un 72% més que l’any anterior, una xifra que volen superar aquest 2018 després del seu pas per fins a 72 localitats de la província de València.