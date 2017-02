Almussafes programa un taller pràctic sobre el portal web col·laboratiu Wikipedia

Es durà a terme el pròxim dimarts 21 de febrer de 16:30 a 19:30 h. en la Biblioteca Pública Municipal

Les inscripcions són gratuïtes i poden realitzar-se fins al 20 de febrer en el Centre d’Informació Juvenil, el Pavelló Municipal i en www.almussafes.es

Almussafes, a 14 de febrer de 2017. El pròxim dimarts 21 de febrer la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes acollirà un taller sobre Wikipedia i Viquipèdia, la seua versió en valencià, perquè els veïns coneguen de prop com s’edita i crea contingut en aquestes plataformes digitals. El curs, que es desenvoluparà de 16:30 a 19:30 h. i és gratuït, estarà impartit per personal de l’Ajuntament i per a poder participar és necessari inscriure’s fins al dilluns 20 de febrer en el Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu Municipal i en www.almussafes.es.

El portal web Wikipedia és un dels més visitats pels ciutadans en la recerca d’informació relativa a les més variades matèries. En l’actualitat ja compta amb més de 15 milions d’articles escrits col·laborativament per usuaris de tot el món. Conscient de la importància d’aparèixer en aquesta denominada ‘enciclopèdia lliure’, l’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Regidoria de Joventut, ha programat per al dimarts 21 de febrer un taller per a obtenir informació sobre la llicència, el funcionament, la comunitat i totes les qüestions relatives a aquesta plataforma i a la seua versió en valencià, Viquipèdia.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és motivar als veïns perquè publiquen informació relativa al municipi i que d’aquesta forma les dades relacionades amb el mateix estiguen més accessibles per a aquells que vulguen ampliar els seus coneixements sobre aspectes com la cultura, l’economia o la història, entre altres assumptes.

“La nostra intenció és ampliar la difusió de tot el que tinga a veure amb Almussafes perquè en Internet quede constància de les qüestions relacionades amb la nostra localitat i per a açò necessitem la col·laboració dels veïns”, ressalta la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

El taller, que es desenvoluparà en la Biblioteca Pública Municipal i és gratuït, estarà compost per dues fases diferents. Primer s’explicarà com editar i crear contingut i posteriorment s’explicarà com introduir informació sobre Almussafes. Els interessats poden inscriure’s fins al pròxim dilluns 20 de febrer en el Centre d’Informació Juvenil i en el Pavelló Poliesportiu Municipal, en els seus horaris respectius, o per Internet, en la secció “Deporweb” de la pàgina wwww.almussafes.es. El personal de l’Ajuntament serà l’encarregat del desenvolupament de la sessió, per a la qual els participants podran portar els seus portàtils.