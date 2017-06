Almussafes restableix el servei de taxi per als desplaçaments a les infraestructures sanitàries

La prestació, cofinançada pel consistori i l’empresa concessionària de la gestió sanitària, desapareix per la reversió iniciada per la Generalitat

L’Ajuntament de la localitat no renova la línia ampliada del servei d’autobús, iniciat fa un any, per no respondre a les necessitats dels veïns

L’altra línia del servei de transport amb autobús continua en marxa, encara que modifica els seus horaris de pas

Almussafes, a 6 de juny de 2017. L’Ajuntament d’Almussafes ha decidit tornar a posar en marxa el servei de taxi que acostava als veïns de la localitat fins als centres sanitaris d’Alzira i Sueca. Els interessats hauran de dirigir-se al departament de Benestar Social per a sol•licitar-ho almenys 5 dies abans de la data en la qual l’usuari té la cita mèdica. Només s’abonaran 2 euros, atès que el consistori municipal destina aquest 2017 un total de 14.000 euros per a la prestació d’aquest servei amb el qual es complementa el transport en autobús existent. El passat dijous 1 de juny deixava de funcionar la nova línia del servei cofinançat entre l’Hospital de la Ribera i l’Ajuntament després d’un any en marxa en no renovar-se l’acord. “Aquest canvi d’estratègia no va a afectar en absolut als desplaçaments dels veïns”, explica el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.

A partir de hui, dimarts 6 de juny, els veïns i veïnes d’Almussafes ja poden sol•licitar en el departament de Benestar Social de la localitat la utilització del servei de taxi que els acostarà a les infraestructures sanitàries de referència per als almussafenys. El consistori municipal ha decidit restablir aquest servei de desplaçament que es va clausurar fa ara un any amb la inauguració del nou servei d’autobús, un servei que el passat dijous 1 de juny va deixar d’operar després de no renovar-se l’acord subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa que gestiona la sanitat en l’àmbit de la Ribera, Ribera Salut.

La reversió sanitària del departament de Salut de la Ribera impulsada per la Generalitat Valenciana, prevista per al pròxim any 2018, i el convenciment que no cobreix les necessitats dels ciutadans, han portat a l’equip de govern a prescindir del citat servei, finançat conjuntament per l’Ajuntament (55%) i per Ribera Salut (45%). “Aquest canvi d’estratègia no va a afectar en absolut als desplaçaments dels veïns perquè posem a la seua disposició un servei de taxi que per a ells seguirà tenint un preu simbòlic de 2 euros, excepte para les persones en situació d’emergència social greu, per als quals serà totalment gratuït”, destaca el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.

Funcionament

Per a poder accedir al mateix, els sol•licitants hauran d’estar empadronats i ser residents a Almussafes i dirigir-se al departament de Benestar Social en el seu horari d’atenció amb un mínim de cinc dies d’antelació respecte a la cita sanitària per a poder gestionar degudament les sol•licituds. Els interessats podran anar amb una altra persona sempre que la seua situació requerisca d’acompanyament. En les bases, únicament s’exclou de la petició del citat programa als veïns que tinguen dret a utilitzar, per al seu trasllat a l’hospital o centre sanitari corresponent, vehicles o sistemes de transport facilitats o subvencionats per la Conselleria de Sanitat, com és el cas de les ambulàncies.

El servei de taxi, que s’ha dotat aquest 2017 amb un pressupost de 14.000 euros i que serà oferit per professionals i empreses del sector situades a Almussafes, solament estarà operatiu per a les visites mèdiques que queden fóra de l’horari de cobertura de la línia d’autobusos, encara que excepcionalment, i per raons que hauran de ser valorades pels tècnics del departament de Benestar Social, es podrà fer servir el servei de taxi fóra de l’horari establit, sempre que concórreguen circumstàncies d’emergència o necessitat social. “Hi ha moltes persones que no poden desplaçar-se al centre sanitari en els trams horaris en els quals no hi ha autobús i per aquest motiu posem a la disposició dels almussafenys aquest servei més que necessari”, argumenta Manzano.

Tal com s’arreplega en les bases, es tracta d’articular un sistema de transport àgil i assequible als centres sanitaris corresponents amb caràcter transitori fins que la Generalitat establisca per als veïns d’Almussafes una mobilitat sanitària adequada i de qualitat”. Coincidint amb aquests canvis, el servei d’autobús ja existent amb anterioritat, el que realitza la ruta Sollana-Almussafes-Hospital de la Ribera, també modifica el seu horari. L’eixida des de Sollana es mantindrà a les 8:30 h. i passarà per Almussafes a les 8.45 h., i el retorn començarà en la citada infraestructura sanitària d’Alzira a les 12 h.