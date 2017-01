Almussafes tindrà fibra òptica en 2017

Gràcies a l’empresa Netllar, la localitat es convertirà en un dels municipis espanyols amb menys de 10.000 habitants, i en la primera població de la Ribera, a gaudir d’este servei

A principis de febrer començaran les obres, que duraran tres mesos

Almussafes, a 5 de enero del 2017. L‘Ajuntament d’Almussafes ja ha concedit el permís d’ús del subsòl urbà a l’empresa Netllar perquè, a principis de febrer, s’inicien les obres d’instal·lació de la fibra òptica, que duraran un trimestre. Gràcies a la companyia de telecomunicacions valenciana, amb seu a Algemesí, Almussafes es posarà a l’avantguarda dels municipis intel·ligents. De fet, la població es transformarà en un dels pobles d’Espanya amb menys de 10.000 habitants, i en la primera localitat de la comarca, a disposar d’este servei convergent de dades, veu i televisió.

La fibra òptica guanyarà impuls en Almussafes en 2017. L’operador de telecomunicacions d’última milla Netllar oferirà els seus serveis integrals als quasi 10.000 veïns del municipi a través d’una connexió estable i d’alta qualitat. Les obres començaran a principis de febrer i tindran una duració prevista de tres mesos. En Setmana Santa i, a un preu inferior a les tarifes habituals, Netllar subministrarà un pack integral d’Internet, telefonia mòbil, telefonia fixa i TV a les 4.500 llars de la localitat. La companyia valenciana, a través de la seua delegació en la Ribera, serà el primer operador que desplegarà la fibra en la població i escometrà amb recursos propis les obres de cablejat, amb una longitud de més de 17 quilòmetres.

Segons el regidor de Comunicació i Noves Tecnologies, Andrés López, “els treballs d’instal·lació de la fibra òptica no inclouen cap obra civil en la nostra localitat”, ja que, per a la instal·lació de la tecnologia de telecomunicacions FTTH (fibra fins a la llar) i el desplegament dels accessos NGA (o de pròxima generació), només es van a utilitzar les canalitzacions de Telefónica establides per l’acord Marco, així com les façanes de les vivendes on es realitzarà el muntatge. La fibra òptica permetrà als ciutadans gaudir d’un consum alt d’Internet a un cost inferior a l’habitual. La connexió tindrà una alta qualitat i podran contractar-se 15, 30 o 50 megues d’alta velocitat per a Internet.

Si Telefónica haguera escomés les obres d’instal·lació, estes s’hagueren demorat un període d’entre cinc i huit anys. De fet, l’operadora preveu tancar les centrals d’ADSL en 2020 i s’enfronta a una gran pressió per a revendre l’accés a la seua xarxa de fibra en alguns territoris. Com és habitual, mentre es determinen el marc legal i els plans d’inversió en fibra òptica, esta tecnologia manté un preu elevat i pot tardar a instal·lar-se en les localitats xicotetes. Andrés López agraïx l’esforç de Netllar i més concretament al representant de l’empresa en la comarca i veí d’Almussafes, Ramón Domingo, que s’haja apostat per Almussafes com el primer poble de la Ribera que va a comptar amb el desplegament total de la fibra òptica, “un fet que ens permet estar a l’avantguarda quant a noves tecnologies”.

Un servei amb diferents possibilitats

Encara que en el municipi encara hi ha algunes vies públiques i alguns trams d’altres que no tenen la infraestructura de telecomunicació del subsòl en les seues vivendes, com el carrer Albufera, el carrer Romaní, el carrer 9 d’Octubre i una part del carrer Benifaió, entre altres, Netllar oferix l’alternativa a la connexió per cable: la connexió WiMAX. Esta opció proporciona una connexió a Internet molt ràpida i una àmplia cobertura. D’altra banda, per a no deixar a ningú sense la prestació d’este servei, les vivendes emplaçades en la perifèria de les quatre rondes de circumval·lació tindran a la seua disposició l’opció coneguda com a Internet Rural. Es tracta d’una varietat d’Internet de banda ampla per satèl·lit pensada per a zones rurals i xicotets municipis.

Netllar és l’operador de proximitat de Nethits TELECOM Group, el conglomerat de telecomunicacions valencià que oferix serveis globals i complementaris a tot tipus de clients. Nethits està integrat per diverses companyies, i entre totes proporciona els seus serveis a més de 125.000 clients. Des de Netllar, l’almussafense Ramón Domingo, i el seu soci, Carles Lozano, han expressat la seua satisfacció “perquè siga una empresa valenciana com la nostra l’encarregada d’escometre esta importantíssima obra i posar a la localitat a l’avantguarda dels municipis intel·ligents”.