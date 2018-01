Alzira acull un any més el programa Jove Oportunitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Alzira, 22 de gener 2018.- L’Ajuntament d’Alzira participa, també en 2018, en el programa Jove Oportunitat-JOOP. Una iniciativa pilot promoguda des de l’Institut Valencià de la Joventut.

L’objectiu és orientar i motivar els joves, d’entre 16 i 21 anys, que, bé no han finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria, o, l’han finalitzada però no han continuat estudiant. L’element diferenciador del programa és la inclusió de visites a nombroses empreses i institucions, tant d’àmbit local com provincial, de manera que els i les joves coneguen les opcions professionals i laborals de manera pròxima i realista.

El regidor de Joventut, Albert Furió, ha destacat que “l’any passat el nostre municipi va aprofitar al màxim este programa, ja que es van cobrir la totalitat de places i fins i tot s’hagué d’ampliar. Enguany tornem a promoure’l amb els joves d’Alzira. Animem a tots aquells interessats a inscriure’s en el programa perquè és una bona oportunitat per a orientar el seu futur i, esperem, per a tornar a estudiar”.

A cada jove l’acompanyarà un coach, peça angular del programa. La tasca del coaching en la qual es concreta Jove Oportunitat es realitzarà de manera intensiva durant quatre mesos, en grups d’entre 8 i 15 participants i sessions de 4 hores diàries, i també de manera personalitzada. Els joves reflexionaran per a definir el seu projecte professional, que es concretarà en un itinerari personalitzat que hauran de seguir per a aconseguir els seus objectius vitals i professionals.

L’execució de JOOP es basa en la col•laboració entre l’IVAJ i els ajuntaments. Així, també és fonamental la implicació dels centres docents de secundària del municipi.

Els interessats a participar d’este programa o rebre més informació poden acudir al Centre d’Informació Juvenil, al carrer Escoles Pies, 4 en horari de dilluns a divendres de 10.30 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores, de dilluns a dijous. També es pot telefonar al 96 241 74 07 o 96 241 57 56.

Este tipus d’actuacions són cofinançades pel Fons Social Europeu- Iniciativa d’Ocupació Juvenil i requerixen que el jove estiga inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, al qual es poden inscriure al Centre d’Informació Juvenil.

La primera edició de les accions d’este programa va estar executada entre gener i maig de 2017, en la qual van participar 19 ajuntaments, el d’Alzira entre ells. La segona ronda del programa inclourà 50 municipis i s’executarà fins a juny de 2018.