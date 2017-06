Alzira acull la presentació del nou model de serveis socials per a la comarca

El nou model de serveis socials incrementa en un 225.7 per cent la inversió per a la contractació de professionals que formaran part dels equips multidisciplinaris de serveis socials de tots els municipis de la ribera alta, segons ha assenyalat la secretaria autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Helena Ferrando.

Ferrando, qui ha estat acompanyada per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora de serveis socials, Marina Mir, ha presentat en el Muma d’Alzira este nou sistema i el seu finançament als alcaldes i regidors dels ajuntaments de la comarca.

Ferrando ha assenyalat que la conselleria i la diputació treballen conjuntament en este nou model dissenyat per la conselleria d’Igualtat i Pol amb una inversió que passa dels 803.402 euros de 2016 als més de dos milions sis cents mil euros en el pressupost d’este any per als equips base. Aquest increment pressupostaria permetrà als ajuntaments la contractació de 98 professionals i crear una xarxa potent per cobrir les necessitats socials.

Amb aquestes inversions les ràtios de professionals per habitant de la comarca de la ribera alta passen d’un professional cada 7.202 habitatant en 2016; a un per cada 2.233 habitants a finals d’any.

Tots els municipis de la comarca perceben aquest any un augment en el finançament per a serveis socials per part de la conselleria d’igualtat i polítiques inclusives i de la diputació. Tot i que l’increment de la inversió és un 225,7% per cent de mitjana, alguns municipis com Alginet i Carlet reben un increment respecte l’any passat de més del 350 per cent, amb un import de 170.172 euros i 228.027 euros respectivament.