Alzira acull el XX Aplec Infantil de Danses Populars

El Gran Teatre d’Alzira ha acollit la vintena edició de l’Aplec Infantil de Danses Populars. Aquesta trobada ha reunit a grups de dansa locals i d’altres municipis: el Taller de Danses Valencianes del Col·legi l’Alborxí, l’Escola de Danses Canyamars de Canals i l’Escola de Danses del Grup de Danses d’Alzira. La Colla Les Raboses de dolçaina i tabal ha sigut l’encarregada d’acompanyar les representacions de les agrupacions.

A l’acte s’ha fet entrega d’una insígnia del grup de danses a dos nous components, Liliana Orts i Miquel Pérez, de la mà de Pilar Ripoll, presidenta del Grup de Danses.

L’Escola Infantil del Grup de Danses d’Alzira es va formar el 1995 i es compon de xiquets i xiquetes d’entre 4 i 14 anys. Cada any organitza l’aplec infantil de Danses Populars amb diversos grups convidats, que any rere any han portat la il·lusió per les danses a Alzira.