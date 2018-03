Alzira celebra un any més el Nan@fest

Connect on Linked in

El dissabte 12 de maig al parc de l’Alquenència

Alzira, 26 de març de 2018.– L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Cultura, organitza per segon any el Nan@fest, després de l’èxit que va tindre l’any passat en la seua primera edició. Un festival de música i diferents activitats culturals i d’oci adreçat als més menuts i menudes de la casa que se celebra el dissabte 12 de maig, al parc de l’Alquenència.

Hi haurà diferents espais on els xiquets i xiquetes i les seues famílies podran disfrutar de moltes activitats com tallers, contacontes, teatre i música de la mà de Nànets Band Rock i Pupetes, Red, Gold and Green-Tribut a Bob Marley, La Glüps Band i Dani Miquel i els MA-ME-MI-MO- MÚSICS, entre altres.

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha destacat que “un any més hem programat el Nan@fest després de la bona acollida que va tindre l’any passat en la seua primera edició. Volem que es consolide com un festival de música i art, dirigit als més menuts i menudes i que està organitzat per a viure en família. A més, l’espai on se celebra és un lloc emblemàtic d’Alzira, el parc de l’Alquenència, i aprofitem per a donar-lo a conéixer a tots aquells i aquelles que ens visiten de fora de la ciutat”. Ha afegit: “A hores d’ara, continuem perfilant tota la programació de la segona edició del Nan@fest, però com que ja tenim la data, el lloc i algunes de les actuacions i espectacles musicals clars, consideràvem important donar-ho a conéixer perquè la gent es reserve la data per a participar en totes les activitats programades”.