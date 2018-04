Alzira celebra el Dia del Llibre amb diferents activitats

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Alzira, 19 d’abril 2018.- L’Ajuntament d’Alzira ha programat diferents activitats per a celebrar el Dia del Llibre.

Les propostes s’iniciaran este dissabte, 21 d’abril, a les 12 hores, a la Bebeteca de la Biblioteca Municipal amb un contacontes amb el qual els més menuts celebraran el Dia del Llibre. Els protagonistes seran els llibres, de tot tipus: grans, menuts, de colors, de por, d’aventures, de princeses, etc. Esta sessió va dirigida a xiquets i xiquetes d’entre 1 i 5 anys i estan a càrrec de Murta Animacions. Recordem que esta activitat és gratuïta i no és necessària la inscripció.

Dilluns, 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre, a les 12 hores, a la Biblioteca Municipal hi ha previstes diverses activitats:

 Inauguració de la decoració de la columna interior, feta per les mares i pares del CEE Carmen Picó.

 Presentació dels cartells de cites i fragments de llibres, repartits per la Biblioteca i la Casa de la Cultura.

I a la casa de la Cultura tindrà lloc l’obertura al públic de l’Arbre dels Llibres. Segons l’alcalde, Diego Gómez, “es tracta d’una iniciativa per a l’intercanvi de llibres en la qual se n’instal•larà un en el tronc d’un arbre amb espais per a col•locar llibres, en la façana de la Casa de la Cultura, al carrer Escoles Pies. Cada ciutadà o ciutadana pot agafar un llibre de l’arbre i si és possible deixar-ne un altre.”

Per a rematar els actes, dijous, 26 d’abril, a les 19 hores a la Sala d’Estudi de la Biblioteca Municipal, hi haurà una taula redona amb escriptors d’Alzira.

Diversos autors i autores que viuen o són d’Alzira parlaran de com arribaren a l’escriptura, les dificultats i les aportacions que els ha donat poder expressar-se amb l’escriptura.

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha declarat: “Són moltes les activitats que hem programat per a celebrar el Dia del Llibre, activitats variades i dirigides a diferent tipus de públic, perquè arriben a tota la ciutadania. Comencem amb el contacontes per als més menuts, ja que és la millor forma d’endinsar-nos en el món de la lectura. Continuem amb diversos actes el dia 23 d’abril i rematem amb una taula redona. Convide tota la ciutadania a participar de tots els actes programats”.