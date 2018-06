Alzira celebra el XX Aplec Infantil de Danses Populars

Connect on Linked in

Alzira, 14 de juny de 2018.- El dissabte 16 de juny a les 20.00 hores, se celebra a Alzira la vintena edició de l’Aplec infantil de danses populars.

El Gran Teatre de la ciutat acull esta trobada, que reunix grups de dansa locals i d’altres municipis: Taller de Danses Valencianes del Col·legi l’Alborxí, l’Escola de Danses Canyamars de Canals i l’Escola de Danses del Grup de Danses d’Alzira.

També es comptarà amb la participació de la Colla Les Raboses de dolçaina i tabal, que acompanyaran les representacions de les diverses agrupacions.

L’acte començarà amb el passacarrer, en que els participants i representants de l’Ajuntament d’Alzira desfilaran des de la Casa de la Cultura fins al Gran Teatre. L’entrada és gratuïta i els assistents podran disfrutar de diverses actuacions de les agrupacions locals i convidades.

A més, la presidenta del Grup de Danses, Pilar Ripoll serà l’encarregada de lliurar la insígnia del grup de danses a mode de benvinguda a dos nous components fills d’actuals membres de l’associació, els xiquets Liliana Orts i Miquel Pérez.

Escola de danses Canyamars de Canals

Des de 1998 un grup d’antics balladors i rondalla del poble decidixen reviscolar la dansa tradicional que estava desapareixent. Des d’aleshores comença un treball de recerca i verificació del que fins ara es feia. També va començar a formar part de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, per a poder trobar recursos respecte a balls d’altres poblacions i de la indumentària dels nostres avantpassats. Enguany el grup celebra el seu 20 aniversari, al igual que l’escoleta de danses que es va crear el mateix any. A l’escoleta, actualment, hi ha alumnes de 3 a 12 anys i es treballa el ball, les tradicions festives i la indumentària tradicional.

Taller de Danses Valencianes del Col•legi l’Alborxí, Alzira

Des del començament d’este taller, aquest grup de xiquetes d’entre 5 i 12 anys aprenen danses gràcies al treball de divulgació del nostre folklore per part del Grup de Danses d’Alzira. Les classes setmanals intenten introduir els menuts en les tradicions valencianes, balls i cançons populars. La joventut d’este grup de xiquetes, i la seua espontaneïtat fa que les seues actuacions siguen molt divertides i alegres. Cal destacar la participació en el “Fi de Curs” del centre, a la Trobada d’Escoles en Valencià i a les jornades de la Setmana Cultural, on van tindre gran reconeixement. Així com les col•laboracions amb el Grup de Danses d’Alzira a la dansada de la Verge del Lluch o les Trobades de Danses Infantils. Des del Grup de Danses d’Alzira es mostren molt satisfets per la bona resposta que hi ha hagut als tallers, que enriquixen menuts i grans.

Escola Infantil del Grup de Danses d’Alzira

L’Escola Infantil del Grup de Danses d’Alzira es formà al 1995 dins del Grup de Danses d’Alzira. En l’actualitat es compon de xiquets i xiquetes d’entre 4 i 14 anys.

Les actuacions principals són: a les festes de la Verge del Lluch al setembre, les actuacions benèfiques a l’Asil i Residència Municipal, i els nostres aplecs infantils, a més de les actuacions i trobades de danses populars infantils com les de Canals, Picanya, Tavernes, Manises, Alcoi, Marines, etc.

Cada any organitza l’aplec infantil de Danses Populars amb diversos grups convidats. En estos anys han passat pel Grup de Danses d’Alzira una àmplia representació de xiquets i xiquetes amb il•lusió per les danses.