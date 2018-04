Alzira continua retirant els passos elevats que no complixen la normativa

Connect on Linked in

Alzira, 17 d’abril de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Gestió Urbanística, està retirant progressivament els passos elevats que no complixen la normativa actual d’accessibilitat i que estan ubicats dins del casc urbà, tal com ja es van eliminar al seu moment els passos de la plaça Major, carrer Gandia, Gabriela Mistral i l’Alquenència.

A partir de demà, 18 d’abril, comencen les obres per retirar els reductors de velocitat dels carrers Salvador Perlés i Doctor Fleming i es realitzarà la pavimentació dels trams dels carrers Sagunt, José M. Llopico i Felip II. Treballs que sumen una inversió de 34.606 euros.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura: “Des de la nova legislatura estem treballant per millorar la qualitat dels nostres carrers i eliminar els passos elevats o reductors de velocitat que no complixen la normativa actual, que també forma part del nostre treball i obligació. A poc a poc, anem eliminant barreres arquitectòniques i facilitant l’accessibilitat per tot arreu de la ciutat, la qual cosa sempre és una millora per als alzirenys i alzirenyes”.