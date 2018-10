Alzira inicia el Pla d’Arbratge urbà

Print This Post

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística juntament amb el Departament de Zones Verdes de la ciutat s’ha iniciat el Pla d’Arbratge als carrers Verge del Lluch, J. Pau i Doctor Ferran on es plantaran al voltant de 50 arbres del tipo Alcalfor o Alcanforero. Un exemplar de fulla perenne i de creixement ràpid.

Les primeres actuacions d’este pla estan realitzant-se al carrer Verge del Lluch amb l’adaptació dels escocells per a posteriorment passar a la plantació que inclou el reg per goteig, per tal de facilitar les tasques i l’estalvi d’aigua.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, ha declarat al respecte: “Plantar arbres en la ciutat és donar vida i color al nostre entorn a més de col·laborar a reduir el CO2. També és una manera de contribuir al manteniment del medi ambient i a la biodiversitat en la ciutat. Els arbres en les ciutats actuen com a enorme filtre de la pol·lució, per la qual cosa, des de la nostra Regidoria, apostem per una Alzira més verda i menys grisa”.

L’edil finalitza dient sobre el tema: “És clar que Alzira necessita més zones verdes per a combatre les partícules nocives per a la salut i, amb esta iniciativa, perseguim un doble objectiu: que estos carrers estiguen menys contaminades i, al mateix temps, que es transformen en infraestructures verdes en zones estratègiques de la ciutat”.