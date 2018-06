Alzira inicia el tractament contra el mosquit tigre i la mosca negra

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fins al 15 de juny l’empresa LOKÍMICA tractarà espais de la localitat i els voltants

Alzira ha començat la fase de tractament contra el mosquit tigre, que es durà a terme fins al 15 de juny. Aquesta campanya és gestionada pel Consorci de la Ribera, amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira.

L’empresa encarregada del procés LOKÍMICA, que ha tractat amb el Departament de Sanitat de l’Ajuntament el calendari i les zones a tractar en els pròxims dies. Diego Gómez, alcalde de la localitat, ha destacat la importància d’aquest tipus de tractament contra els mosquits tigre i la mosca negra.

A més, també ha deixat patent que els productes utilitzats per al sanejament són totalment sostenibles.

El Departament de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira recomana seguir mesures preventives per tal que no augmente la població del mosquit tigre. Alguns consells són evitar regs excessius en jardins particulars o evitar mantindre piscines i basses amb aigua no tractada durant períodes llargs de temps.