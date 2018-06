Alzira, per mitjà de l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA, rep una subvenció de 180.000 euros per a enviar 73 alumnes a realizar practiques formatives a Europa

Connect on Linked in

Alzira, 5 de juny de 2018. L’Ajuntament d’Alzira, mitjançant la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’Oficina de Projectes d’IDEA, ha rebut una subvenció de 178.719 euros per a què 73 alumnes dels distints cursos que es realitzen en l’Agència municipal IDEA puguen realitzar pràctiques al Regne Unit, Itàlia i Malta, dins el programa Erasmus+ Mobilitat del SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació).

Segons ha explicat Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “cal recordar que la primera subvenció que va sol·licitar l’Ajuntament era de 20.000 euros i 20 places; a dia de hui és la xifra més alta que s’ha gestionat per part de l’Ajuntament. I és que aquestes pràctiques permeten millorar la formació i les condicions de treball de totes aquelles persones que hi participen, i oscil·len entre dos setmanes fins als tres mesos per mitjà d’unes beques que cobreixen totes les seues despeses. A més a més, la regidoria oferta, a banda d’aquestes 73 places, 10 més amb recursos municipals propis per a totes aquelles persones interessades a fer les seues pràctiques a l’estranger.”