Alzira obri el termini per a sol·licitar ajudes del Pla Renove per a finestres i calderes de vivendes

Apleguen les primeres subvencions de l’any 2019 per a vivendes, concretament al Pla Renove de finestres i calderes, amb novetats respecte als darrers anys.

Del 29 de gener fins el 13 de juny de 2019 es poden presentar les sol·licituds, en l’Oficina d’Habitatge Comarcal d’Alzira sita al carrer Rambla núm. 23, per sol·licitar les ajudes dins del Pla Renove, destinades a la renovació de finestres en vivendes habituals de persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries de la vivenda situada en la Comunitat Valenciana, des d’un mínim de 1.000 fins un màxim de 3.000 euros, com també per a la caldera de la vivenda habitual o segona vivenda, de persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries de la vivenda habitual situada en la Comunitat Valenciana, i com a novetat, este any s’ha inclós en les ajudes la renovació del termo elèctric per un d’aerotèrmia domèstica.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha assenyalat al respecte: “Any rere any l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament d’Alzira s’encarrega d’informar sobre totes aquelles subvencions incloses en els plans de vivenda, per tal que els ciutadans i ciutadanes es beneficien dels avantatges que oferixen. En esta ocasió s’obri el termini per a les ajudes dins del Pla Renove de finestres, calderes i des d’este any també per als termos elèctrics. Des del nostre departament continuen treballant per afavorir i millorar la vida de tots els alzirenys i alzirenyes”.

Els interessats poden informar-se a l’Oficina Comarcal d’Habitatge d’Alzira al carrer Rambla, 23, dilluns i dimecres en horari d’atenció al públic de 09.30 a 13.30 hores, amb cita prèvia, els dimarts, dijous i divendres, telefonant al 674206390, també accedint al web http://www.planrenoveaven.es, enviant un correu electrònic a och@manra.org o a través de les xarxes socials de facebook.com/OCHRiberaALta/, Twitter @OCH_Ribera_alta.