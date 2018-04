Alzira posa en marxa hui Plans d’Ocupació que beneficien 19 joves

Connect on Linked in

Alzira, 23 d’abril del 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, han iniciat hui dos nous plans d’ocupació en què s’han beneficiat 19 joves més. D’un costat, s’ha eixamplat el programa “Formació+Ocupació” per a contractar 4 joves durant sis mesos en l’Ajuntament per completar la seua formació en el CIFP Luis Suñer; d’un altre, s’han posat en marxa els cursos de restauració i bar de l’Escola de Cuina d’IDEA en el Respirall, amb una beca als 15 alumnes seleccionats per a obtindre dos certificats de professionalitat.

Per a Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “des de l’Ajuntament d’Alzira hem posat en funcionament plans d’ocupació juvenil pioners. Com ara el “Formació+ocupació” que permeten que joves sense formació i a l’atur puguen obtindre una qualificació i al mateix temps una experiència laboral, gràcies a la col•laboració de l’institut d’FP Luis Suñer. D’un altre, el Viatge Juvenil a l’Empleabilitat, reconegut amb els Fons Social Europeu amb 250.000 euros i premi de “Bon Govern” dels ajuntaments valencians, permet impartir especialitat de formació professional que no es donaven en la nostra ciutat, per tal d’ajudar als joves a tindre una titulació amb una ajuda econòmica i pràctiques en el sector. Alzira hui per hui, gràcies també a les seues polítiques actives de treball, és una de les ciutats valencianes que lidera la creació d’ocupació juvenil.”