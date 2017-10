Alzira rebaixa el deute 6 milions d’euros en dos anys

Alzira, 20 d’octubre de 2017. L’Ajuntament d’Alzira tancarà l’any amb l’amortització de 2.571.884€, quantitat que, junt amb la de l’exercici anterior, suma ja 6.000.0000 € de rebaixa de l’endeutament.

Enguany s’ha aconseguit liquidar un dels préstecs de l’Ajuntament amb l’amortització anticipada extraordinària de 1.186.394€. Esta mesura suposa un estalvi d’interessos de 108.834€.

El regidor d’Economia i Hisenda, Albert Furió, es mostra molt satisfet per les positives xifres al tancament financer de l’any. “Esta reducció del deute és fruit d’una bona gestió i de les polítiques responsables que han portat a terme este equip de govern, gestió que ens dóna una major llibertat pressupostària de cara al proper exercici”.

En 2015 l’Ajuntament tenia un deute de més de 16.200.000 €, després de les mesures aplicades al llarg de dos anys, esta quantitat se situa en els 10.300.000 €. Esta xifra per habitant suposa que en 2015 hi havia un deute per alzireny de 364 € i ara per ara s’ha abaixat fins als 232 € per alzireny.

La previsió de la regidoria és continuar amb la reducció progressiva del deute, fet que permet que recursos que anirien a pagar interessos, es destinen a baixar o reduir els impostos i augmentar les inversions a la nostra ciutat. “Es pot governar i gestionar per a les persones, augmentant la inversió social i garantint la protecció dels més vulnerables”, assegura Albert Furió.