Alzira recobreix de resina els fanals per prevenir la corrosió

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidoria de Gestió Urbanística du a terme aquestes actuacions per a evitar els desperfectes ocasionats per l’orina dels gossos.

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Gestió Urbanística estan realitzant-se actuacions per reforçar i protegir les bases dels fanals de la ciutat, per a evitar la seua corrosió, desperfectes ocasionats per l’orina dels gossos.

El constant efecte de l’orina dels gossos afavoreix l’oxidació i corrosió de les bases dels fanals, la qual cosa provoca la pèrdua de la seua estabilitat i, finalment, la seua caiguda.

Amb la finalitat d’evitar mals majors, les mesures tracten d’incorporar un recobriment amb un compost especial de resina, que aïlla la zona més baixa dels fanals afectats per les contínues descomposicions de l’orina.

Així, aquestes actuacions es realitzen al carrer Catadau, i està previst continuar pels carrers Josefina Fernández, Pare Pompili, Plaça Ana Sanchis i avinguda del Parc.