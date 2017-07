Alzira rep el reconeixement d’Asindown

Alzira, 4 de juliol del 2017.- El passat divendres 30 de juny al Centre Cultural de la Beneficència, Asindown va celebrar l’acte de reconeixement a les empreses i institucions que col·laboren amb l’associació.

En l’acte, que va estar presidit per Enric Morera, president de les Corts, Enric Nomdedéu, secretari autonòmic de Treball i Mar Galcerán, presidenta d’Asindown, es van lliurar els guardons amb els quals la entitat vol reconéixer la capacitat d’inspirar, crear valors i generar oportunitats entre les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

El regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió ha destacat que la integració d’estos grups suposa un aport bidireccional; d’una banda, es treballa en la millora de la seua qualitat de vida, i d’altra banda, desenvolupem les nostres tasques amb companys resolutius, responsables i entusiastes que contribuïxen al bon funcionament de l’Ajuntament.

Més de 80 empreses i institucions, entre les quals es troba l’Ajuntament d’Alzira, estan fent possible la formació i inclusió d’este col·lectiu. Es tracta d’organitzacions de diversos sectors que són fonamentals en l’ajuda a Asindown per tal d’assolir majors oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual i que estan compromeses amb una societat més justa i heterogènia.

Les principals empreses guardonades han estat Fundación Divina Pastora, per la constant millora de la vida de les persones amb síndrome de Down i Fundación Vodafone Espanya, pel programa formatiu ‘Yo me prep@ro’, que ha permés ja la participació de 720 alumnes.

La doctora arquitecta Verónica Llopis Pulido ha sigut l’encarregada de dissenyar el guardó GRATIA 2017.

Asindown té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida, d’afavorir la inclusió i participació com a ciutadans de ple dret en totes les etapes de la seua vida, de les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i de les seues famílies, mitjançant la promoció de recursos i suports per a la investigació i el desenvolupament personal, social, educatiu i laboral. Ara per ara només un 5% de persones amb síndrome de Down tenen treball i l’objectiu de l’associació és aconseguir incrementar esta xifra.