Alzira sol·licita una ajuda a la Conselleria per actuar en la portalada de l’església de la Murta

Alzira, 20 de juny de 2017.– El passat mes de febrer la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport establia les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Turisme, ha demanat estes subvencions per tal d’actuar al monestir fortificat de la Nostra Senyora de la Murta.

“Si ens aproven els 10.983 euros repararem els elements integrants de la portalada de l’església, per a evitar el deteriorament progressiu que l’afecta i que, en cas de no intervindre, pot ser que continue avançant la degradació”, ha declarat la vicealcaldessa i regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar.

El contrafort de ferro que es va col·locar en 1995 per la DG de Patrimoni Cultural seguint el projecte: “Apeo del imafronte de la Iglesia de la Murta”, ha perdut funcionalitat en perdre matèria les falques de fusta, i no fer la resistència que es requereix; en conseqüència s’observa un lleu desplaçament del mur tal com evidencia la fissura vertical de la façana i la caiguda en l’any 2011 de l’ornament.

L’actuació prevista pretén la substitució de les peces de fusta deteriorades del contrafort metàl·lic; el rejuntat i consolidació de les fissures i faltants; la reposició de l’element ornamental i l’eliminació de vegetació superficial amb el revestiment dels murs.

Aguilar ha manifestat que “sempre que puguem sol·licitar una subvenció per tal de mantindre els nostre patrimoni ho farem. La nostra ciutat té molt a oferir, malgrat tot el que ha anat perdent-se al pas del temps”.