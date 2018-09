Alzira sol·licita 1 milió d’euros del fons social europeu per finançar «El Viatge a l’Empleabilitat», que permetrà formar a 150 persones aturades

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA, ha presentat «El Viatge a l’Empleabilitat» al Fons Social Europeu, un projecte de tres anys de durada (2019-2021) per formar un total de 150 persones aturades i amb una inversió d’1.850.000 euros (50% amb recursos propis i 50% amb finançament europeu).

Cal recordar que enguany aquest projecte, que ha permés posar en funcionament l’Escola de Cuina en el Respirall i les beques per a alumnes que es formen d’electromecànica (amb col·laboració amb el CIFP Luis Suñer) i de mecànica de motors (amb la col·laboració de l’empresa AUTAL), va obtindre un finançament del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 250.000 euros, i Alzira va ser un dels 10 ajuntaments valencians que va rebre aquesta ajuda.

Segons ha explicat Ivan Martínez, regidor de l’àrea: «el Viatge a l’Empleabilitat és un dels projectes més innovadors i ambiciosos que hem dut a terme des d’IDEA i la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus. Es tracta de poder formar, amb una beca a cada alumne, a 150 joves aturats/des i inscrits en el programa de Garantia Juvenil, per a obtindre un certificat de professionalitat i en aquells sectors que més demanda de formació tenen com són l’hosteleria, la fabricació mecànica, d’administratiu i organització logística amb coneixements d’anglés; i, no menys important, la formació d’atenció sociosanitària en l’àmbit dels serveis socials. Estem molt satisfets dels resultats i les oportunitats que estem donant a desenes de persones a l’atur, i pretenem consolidar aquest projecte per als propers tres anys. Volem igualment agrair, en nom de l’Ajuntament, el treball de l’agència IDEA i el seu equip humà per l’esforç que s’està fent per donar més facilitats i oportunitats a les persones a l’atur.»

Els itineraris de formació que s’han sol·licitat en el Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POEFE), destinades a les entitats locals, són els referits a Hostaleria (bar i cafeteria i cuina) per formar a 60 alumnes entre 2019-2021 amb reforç d’anglés; d’electromecànica, dirigit a 30 joves aturats l’obtenció d’un certificat de professionalitat; 15 alumnes més en l’itinerari de Comerç i Logística, adreçat a l’apartat d’organització de logística internacional; i, de la mateixa manera, la certificació professioal d’Atenció Sociosanitària, en un sector necessari com és la dependència, per a 45 alumnes en els propers tres anys. El pressupost total d’aquest projecte és d’1.846.000 euros i s’ha sol·licitat la subvenció al 50% dins el Fons Social Europeu.