Amparo Palanca Alabadí pren possessió com a regidora de l’Ajuntament de Burjassot

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot, abarrotat fins als topalls, ha albergat aquest matí (21-06-2018) el Ple Extraordinari celebrat per a la pren possessió, com a regidora, d’Empare Palanca Alabadí que, des d’avui, entra a formar part de la Corporació Municipal dins del Grup Municipal Socialista.

L’Alcalde de Burjassot, que ha imposat a Empare Palanca el medalló de regidors amb l’escut de Burjassot, ha volgut destacar “la personalitat d’Amparo, la seua capacitat per al treball i la implicació total en la vida social i cívica del seu poble, la qual cosa redundarà en una bona gestió per la seua banda dedicada a la ciutadania”. Al mateix temps li ha desitjat “molta sort en aquesta nova marxa, esperant gaudir en la seua companyia com a regidora del treball que queda per davant en el que resta de legislatura”.

Per la seua banda, immediatament després d’haver pres possessió, Empare Palanca ha pronunciat les seues primeres paraules com a regidora de l’Ajuntament de Burjassot, “agraint el suport i mostres d’afecte que ha rebut de tantes persones”, recalcant que “assumeix aquest nou càrrec amb molta il·lusió i moltes ganes, esperant poder treballar més encara pel meu poble”.

Burjassotense, socialista des de la seua joventut, component fundadora del Grup de Dons de Burjassot i estretament vinculada a la vida social de Burjassot, prompte es coneixerà què regidoria assumeix Empare en aquesta nova etapa que avui ha iniciat.

