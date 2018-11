Ángel Manuel Gálvez i Alicia Català guanyen el IV Concurs de Microrelats de Godella

Print This Post

La quarta edició del Concurs de Microrelats, organitzat per la regidoria de Biblioteca de l’Ajuntament de Godella, ja coneix les persones guanyadores, que rebran els seus respectius premis en un acte públic que tindrà lloc el divendres 14 de desembre a les 19:00 h a la biblioteca municipal.

Ángel Manuel Gálvez Hervás, amb l’obra La solución, ha estat el guanyador al premi al millor relat en castellà, mentre que Alicia Català Sanchís, amb O ara o mai, s’ha fet amb el premi al millor relat en valencià.

A més, el jurat ha atorgat cinc accèssits als següents microrelats: Algunas palabras buenas, d’Antonio García Peralta; Desarrollo, d’Amparo Romero Ranz; Sobreviure, de Miguel Torrija Martí; Màgic, d’Amelia Jiménez Graña, i Veredicto, de Raquel Villanueva Lorca.

Totes estes obres formaran part del total de 43 seleccionades per a editar el llibre d’este IV Concurs de Microrelats, que enguany ha comptat amb la participació de 141 personas.

La regidora de Biblioteca de l’Ajuntament de Godella, Paquita Mocholí, ha agraït la implicació de totes les persones que han presentat els seus textos en un concurs que, com ha destacat, «serveix per promocionar la lectura, la creació literària i la nostra llengua».