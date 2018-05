Antics oficis, espectacles de titelles i una recreació històrica de Burjassot en el Mercat Medieval Els Sitges

Connect on Linked in

Amb el so atronador dels tambors, a les 20h del pròxim divendres 25 de maig, cavallers, bufons i joglars, personatges de la Cort i fins a éssers fantàstics, arribats de terres desconegudes, desfilaran per la Plaça de l’Ajuntament de Burjassot. Tots ells, a més dels veïns i veïnes que s’acosten, donaran per obert i inaugurat el Mercat Medieval Les Sitges 2018, el qual s’estendrà fins a ben entrada la vesprada del diumenge 27 de maig.

A partir d’aqueix moment, tant en la Plaça de l’Ajuntament com en els seus voltants se succeiran, durant dues jornades i mitjana, els espectacles de carrer, les demostracions d’antics oficis així com les actuacions musicals i teatrals que arribaran al Mercat per a completar l’àmplia oferta d’artesania i gastronomia que també hi haurà. El Mercat Medieval s’estendrà de llarg a llarg de la Plaza Emilio Castelar, Plaza de Sant Roque, Calle Jorge Juan, Avinguda dels Màrtirs de la Llibertat, Plaza Jaume I, carrer Hernández Casajuana, carrer de Maestro Mallach i el Passeig de Concepción Arenal.

Poc més tard de la desfilada inaugural, hi haurà un espectacle de trapezi i també un teatre infantil de titelles, els quals se celebraran també, tant el dissabte com el diumenge. cal destacar que, a les 23h, un exèrcit de Caminantes Blancs, els temuts personatges de la sèrie Jugue de Trons, protagonitzarà una particular cercavila amb acompanyament de música i foc. Aquest espectacle també es repetirà el dissabte, sobre la mateixa hora i el diumenge, a les 21h.

El dissabte al matí, el Mercat Medieval obrirà a les 11h i les atraccions es multiplicaran. Entre elles, cal destacar les demostracions d’antics oficis medievals ja que, en aquesta edició, aquests estaran relacionats amb la construcció de les Sitges. Així, els visitants coneixeran l’ofici de picapedrer, com el va ser el famós Sancho de Camí o l’ofici de tallista de fusta. També hi haurà demostracions d’altres oficis relacionats amb l’horta de València. D’altra banda, en el Campament de cavallers, també se succeiran les demostracions de lluita o les exposicions d’armes medievals i d’heràldiques valencianes.

Entre els espectacles de carrer que hi haurà durant el Mercat Medieval, cal destacar la recreació històrica de “La Subhasta de Burjassot”, la qual tindrà lloc el dissabte, a les 20h i el diumenge a les 13:30h. La recreació relata els fets que van ocórrer en 1568, quan va tenir lloc la subhasta del senyoriu de Burjassot, adquirit finalment per Bernat Simó. La presa de possessió del lloc es va efectuar dos dies més tard en l’Església de San Miguel Arcàngel.

L’horari de tots els espectacles és orientatiu però, durant la celebració del Mercat, seran anunciats “in situ” mitjançant pregó. Així mateix, des del IMCJB es va a editar fullets informatius amb tota la programació detallada de les tres jornades de Mercat, de la mateixa manera que en la Plaça de l’Ajuntament hi haurà una caseta d’informació per a atendre qualsevol consulta.