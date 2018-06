Apareix a l’Escollera de Cullera un exemplar mort de caravel·la portuguesa

Connect on Linked in

En cas de trobar-se un segon exemplar, es procediria al tancament de les platges de la localitat

La platja de l’Escollera de Cullera ha clarejat amb l’aparició d’un exemplar mort de caravel·la portuguesa. Seguint el protocol d’actuació establit en el municipi, les platges han continuat obertes, ja que cal procedir al tancament amb la localització d’un segon exemplar.

Des de l’Ajuntament han intensificat les labors de rastreig d’aquests exemplars. Algunes de les mesures preventives preses han sigut l’activació d’un dispositiu de vigilància a través del Servei de Salvament i Socorrisme, La Policia Local, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors, estan revisant totes les platges buscant algun exemplar.

Els principals consells que s’han llançat als banyistes en cas de patir la picada d’una caravel·la portuguesa són no tocar l’exemplar, no rascar-se la zona afectada, no aplicar aigua dolça sobre la ferida, ja que incrementa el dolor i, sobretot, acudir immediatament a la posta sanitària més propera.

Alguns professionals han assegurat que no es tracta d’una plaga, sinó casos totalment aisllats. Per tant, es llança un missatge de tranquil·litat, ja que la situació actual no suposa cap perill real per a la ciutadania.

La caravel·la portuguesa és un tipus d’hidrozou que es mou en comoditat en aigües càlides. El seu hàbitat natural són les aigües tropicals, per tant al Mediterrani és una espècie invasora. Tot i això s’adapta bé a les aigües càlides com les de la Comunitat Valenciana.