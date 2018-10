Apostem per l’educació 0-3 anys: cal ampliar-la i actualitzar l’ordenança

La Conselleria d’Educació, presidida per Marzà, aporta més de 250.000€ per a les escoles infantils municipals i fa gratuit el curs de 2 anys. cal adaptar l’ordenança local a eixa circumstància i proposem crear una aula més de 2 anys al poble, a més de la de 0 anys ja pactada.

M+S ALGEMESÍ ha presentat per a aquest plenari una proposta d’adequació de l’ordenança fiscal relativa als preus de les escoles infantils, ja que l’actual data de juny de 2012. Des de llavors ha canviat la manera en que la Generalitat Valenciana finança les escoles infantils municipals de primer cicle.

Afortunadament la Conselleria d’Educació, dirigida per COMPROMÍS, aposta clarament per l’educació pública i en especial per l’etapa 0-3. Així, ha implantat la gratuïtat en totes les places públiques de 2 anys, siguen de titularitat municipal o nacional. Això ha implicat que Conselleria s’ha fet càrrec tant del sou de les mestres de les aules de 2 anys, com de les despeses de funcionament. La Conselleria dirigida per Marzà destina més 210.000€ a finançar eixes 4 aules municipals, sobrepassant els 250.000€ els destinats a la totalitat d’aules de 1r cicle d’infantil.

Durant 20 anys de govern del PP aquestes aules han estat mal finançades per part de la Conselleria, i el cost de les aules de 2 anys el tenien que assumir en part els progenitors i, principalment, l’ajuntament. Afortunadament açò s’ha acabat i ara l’assumirà l’administració valenciana que és la competent, donat que l’educació és un dret, no un privilegi. Per això cal canviar l’ordenança. Aquesta contempla encara cobrar per l’assistència a l’aula de 2 anys, cosa que ja no podem fer. Per altra banda caldrà establir el preu de l’aula de 0 anys que el curs vinent, suposadament, entraria en funcionament. No oblidem que la proposta que aportà M+S ALGEMESÍ a l’acord municipal sobre el romanent fou la construcció d’una aula de 0 anys en la EIM “Mestre Lozano”, però a l’ordenança actual, com que no tenim aules de 0 anys, no es contempla cap preu.

A més a més. en l’actual normativa s’estableixen dos preus diferents per a les EIM, depenent del barri on estiguen radicades, pressuposant que totes les famílies que porten als seus fills a una EIM concreta tenen més o menys un mateix nivell socioeconòmic, la qual cosa no és certa. Entenem que allò més just és establir el mateix preu per a tots els centres i reduccions del preu per circumstàncies socials tal com ser família nombrosa o monoparental, assistència de més d’un fill o filla, beques per raons econòmiques o socials… Volem que es mantinguen, si fa no fa, els preus actuals però que aquests siguen els mateixos en tots els centres. Les diferències de preu han de vindre determinades per les circumstàncies personals, no per la ubicació geogràfica del centre.

Aquestes, i altres aportacions, són les que hem presentat al plenari en forma de moció. No obstant això, no són els únics canvis que volem per a l’educació infantil a nivell municipal. Quan Conselleria anuncià en abril la gratuïtat de 2 anys nosaltres ja proposàrem en una nota de premsa que des de la Regidoria d’Educació s’empregueren les mesures oportunes per a dotar a l’EIM

“Els Xiquets” amb dues aules de 2 anys, transformant l’actual 2a unitat d’1 any, que no està funcionant, en una 2a unitat de 2 anys gratuïta. És en un barri com el Raval és on té més sentit facilitar l’accés a l’ensenyament infantil públic i gratuït com a mesura educativa compensatòria de les desigualtats. Cal tenir en compte la creació d’aquesta aula més de 2 anys no implicaria cap cost extra per a l’ajuntament, ja que també seria finançada per la Conselleria.

Amb l’impuls de M+S ALGEMESÍ a nivell local, i el treball de COMPROMÍS a nivell nacional, l’educació de 0-3 anys ha millorat molt més en aquests tres anys que durant els 20 anys de govern del PP: