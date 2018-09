Arranquen el 3 de setembre les matrícules de xiquets i joves d’Escoles Esportives Municipals

Connect on Linked in

El curs 2018/2019 per a xiquets i joves d’Escoles Esportives Municipals, programa de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuel Pérez Menero, va a arrancar avui dilluns 3 de setembre amb les matrícules dels diferents cursos que s’han proposat per a enguany.

Les inscripcions podran realitzar-se tant de manera en línia com de manera presencial i, en el cas de la matrícula en línia, a través de la web municipal www.burjassot.org, és imprescindible que el número de telèfon mòbil estiga actualitzat per a poder realitzar la mateixa. El pagament de la matrícula en aquest cas es podrà fer només amb targeta de crèdit o de dèbit. La matrícula començarà a les 9 del matí.

En el cas de la matrícula de manera presencial, aquestes es realitzaran amb repartiment previ de nombres, a partir del 31 d’agost, en les dependències del Poliesportiu Municipal a partir de les nou del matí. Cada nombre serà una cita prèvia i permetrà realitzar dues inscripcions. En el nombre s’indicarà a partir de quina hora es pot fer efectiva la matrícula. El tenir nombre no porta vinculada la reserva de plaça. El pagament, en aquest cas, es podrà fer en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit. L’horari de matrícula presencial, en el Poliesportiu, serà de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i els dimarts i dijous de 17 a 19 hores.

Per a poder realitzar la matrícula és imprescindible estar empadronat a Burjassot i aportar el DNI original o còpia de l’alumne/a o el seu representant legal en el cas que manque del mateix.

Enguany per a xiquetes i xiquets, la Regidoria ha programat cursos de Funky que s’uneixen als d’Atletisme, Minibasket, Predeporte, Handbol, Futbol Sala, Gimnàstica Aeròbica, Rítmica i Coreografia, Karate, Tennis, Patinatge, Natació Sincronitzada i Waterpolo. En el cas de les inscripcions d’aquestes dues últimes modalitats esportives, les matrícules es realitzaran en la Piscina Coberta a partir del 15 de setembre. La modalitat de rítmica també podrà impartir-se, sempre que hi haja suficients alumnes per a realitzar l’activitat, en el Col·legi Villar Palasí.

Els cursos esportius per a xiquetes i xiquets tenen un preu de 52€ i tots ells tenen diferents horaris i dies de realització que es pot consultar tant en el fullet informatiu elaborat des de la Regidoria d’Esports com en la pròpia web municipal en el moment de realitzar la matrícula.

En el cas de família nombrosa, l’import és del 50% i tenen bonificació especial del 100% les Famílies Nombroses Especials. És necessari, en el moment de la matrícula, aportar el Llibre de Família Nombrosa vigent. A partir del 17 de setembre les persones empadronades en altres municipis podran sol·licitar places en les activitats que queden vacants.

Com a novetat en aquest curs, tant per a xiquets com per a adults, i pensant a donar un major servei a les i els ciutadans de Burjassot, la Regidoria obrirà un nou període de matrícula en els cursos en els quals queden places, el 18 de febrer del pròxim any. En aquest cas, el preu de la matrícula serà de la meitat del que costa el curs complet.