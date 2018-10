Arranquen els treballs de conservació de la façana de l’Ateneu Sueco del Socorro

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca i la Diputació de València cooperen en el projecte per preservar un dels immobles més emblemàtics de la ciutat

És un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, una de les mostres més significatives i espectaculars de la Ruta del Modernisme de Sueca i ara l’Ajuntament i la Diputació de València treballen conjuntament en el projecte de conservació i manteniment de les seues façanes, per tal que siga un testimoni fidedigne i ben guardat de l’època. Des de fa unes setmanes s’han instal·lat les bastides a la façana del carrer Sequial i fa uns dies que han començat les obres que avancen a bon ritme.

En una de les artèries principals de la ciutat, al carrer Sequial, l’edifici modernista construït el 1927 per Joan Guardiola destaca d’entre la resta d’edificis veïns. L’immoble es caracteritza per l’espectacularitat de les seues façanes ornamentades amb enormes finestres, però també el seu interior guarda valuosos detalls com ara murals del pintor Alfredo Claros, que recrea el cicle del conreu de l’arròs, així com una làmpada central recuperada del desaparegut Teatre Serrano de Sueca.

El consistori ha sol·licitat a l’entitat subvencionadora una pròrroga de dos mesos vist que el termini de les obres coincidix amb el període de major registre de pluges, en els mesos de tardor, un fet que podria retardar els treballs. En este sentit, està previst que les obres finalitzen en el primer trimestre del nou any 2019.

El projecte s’ha ideat amb l’objectiu de respectar al màxim l’arquitectura original de l’immoble, un edifici catalogat com a Bé Immoble de Rellevància Local. Així, l’objectiu és el d’una intervenció no agressiva plantejada des de la fidelitat a l’arquitectura originària. Per a això, prèviament a la intervenció, s’ha realitzat un estudi de les façanes en 3D a efectes que no es perda cap detall en les obres. A més s’han realitzat motles per a reproduir exactament les motlures originals. I també s’està barallant l’opció de realitzar una actuació sobre les peces ornamentals (polps) que coronen l’estructura. Es tracta de substituir-les per unes noves reproduccions exactes atés l’actual grau de deteriorament. En este sentit, els treballs se centraran en la recuperació de les peces decoratives de les dos façanes de l’edificació, tant de la principal com de la de darrere.

Les obres tindran un cost total de 87,285.04 euros. L’Ajuntament ha rebut per part de l’ens autonòmic una subvenció de 75.000 euros, una ajuda concedida atenent a l’interés social de l’immoble, de titularitat privada. I a estos s’han sumat altres 20.000 euros d’aportació municipal.

Antecedents

Els treballs han estat resultat de les sinergies entre l’Ajuntament de Sueca i la Diputació de València. L’immoble presentava un gran deteriorament en els elements decoratius de l’històric edifici i això havia provocat que es produïren diferents despreniments en els darrers anys. L’actual govern municipal de Sueca, sabedor del problema i representat en la mateixa alcaldessa, Raquel Tamarit, va iniciar el contacte amb la Diputació a principis de 2016, als inicis de la legislatura, per propiciar la rehabilitació de l’edifici.

Per a la concessió de la subvenció de la Diputació de València, l’Ajuntament de Sueca i la Junta de l’Ateneu Sueco del Socorro van subscriure el passat mes de juliol un conveni de col·laboració, amb una duració mínima de sis anys, per tal d’articular un ús més públic de l’emblemàtic edifici modernista. L’acord respon al requeriment i obligació d’aconseguir una major utilitat pública de l’immoble atés que els diners que s’han destinat als treballs de conservació de l’edifici són públics i doten a una entitat privada.