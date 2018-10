Article d’opinió / Isabel Aguilar: Avançant amb el canvi.

Connect on Linked in

El passat cap de setmana es va celebrar la X edició de la Fira Comercial d’Alzira. Milers de veïns i visitants d’altres poblacions van omplir l’avinguda dels Sants Patrons i l’avinguda de la Hispanitat, per conéixer l’oferta comercial, automobilística i culinària de la nostra ciutat. Una fira pensada per a tots els públics en la qual no han faltat activitats i animació infantil.

La Fira Comercial ha tancat la seua X edició amb milers de visites que, durant tot el cap de setmana, han omplit l’artèria principal de la nostra ciutat per a realitzar compres, tastar una gran varietat de tapes autòctones i d’elaboració pròpia, a més de disfrutar de la fira de l’automòbil.

Els més de 60 establiments participants en este certamen han qualificat l’esdeveniment de “tot un èxit”. Mostra d’això ha sigut la gran afluència de públic constant durant els tres dies que ha durat la fira, amb què puc constatar de primera mà l’àmplia oferta comercial i d’oci que oferix el nostre municipi i que consolida l’esdeveniment com un dels aparadors promocionals més importants de la comarca de la Ribera Alta.

Productes de dietètica, perruqueria, material de ferreteria, artesania, alimentació, bijuteria, perfums, moda, calçat i productes per a la llar, entre altres ofertes, s’han donat cita en esta fira concebuda per a mostrar i posar en valor el comerç local al mateix temps que fomentem l’hàbit de comprar a Alzira, en els nostres comerços.

La Fira de la Tapa, que enguany estrenava també el canvi d’ubicació, ha aconseguit atraure un gran nombre de públic que, amb milers de tapes servides, ha pogut conéixer i comprovar l’oferta gastronòmica de la nostra ciutat.

Enguany es va optar per un canvi d’ubicació; una decisió consensuada en el Consell de Comerç. Una decisió valenta però encertada, tal com demostren els bons resultats aconseguits.

Amb esta decisió de canviar la ubicació de la Fira Comercial hem patit les crítiques infundades d’alguns sectors que, intoxicats, no veien que els temps canvien, que els alzirenys i alzirenyes han demostrat que volen canvis en tots els sentits.

No podem ni hem de ser conformistes, ni acovardir-nos per aquells que estan pensant sempre en el passat. Els temps han canviat i, amb estos, els nostres veïns i també els comerços.

Des de la Regidoria de Comerç, vull felicitar a tots els expositors que han fet possible que la nostra X Fira Comercial haja sigut tot un èxit. Per a aconseguir-ho ha sigut molt important el treball portat a terme per l’equip del departament d’IDEA.

Allò que va començar en 2008 com una mostra de negocis és hui un esdeveniment amb disseny propi, concebut per a promoure el desenvolupament del comerç local, fomentar l’economia de proximitat, donar la importància que mereix al xicotet comerç, que al cap i a la fi són els que mouen la nostra economia. Per això, continuem apostant per esdeveniments i campanyes que fomenten la qualitat de les nostres àrees comercials, sempre amb mires cap a un futur òptim i amb idees que ens beneficien a tots, perquè el treball per a aconseguir-ho és de tots.

Isabel Aguilar López

Vicealcaldessa i Regidora de Comerç