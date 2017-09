Augmenten les places d’aparcament al carrer Cristóbal Monterde

Alzira, 20 de setembre del 2017. La Regidoria de Seguretat, basant-se en els informes tècnics, impulsa l’ampliació de places d’aparcament.

Seguint amb la política de facilitar l’estacionament de vehicles a les zones on els veïnat li resulta complicat aparcar, s’ha augmentat el nombre de places al carrer Cristóbal Monterde en el tram entre l’avinguda del Parc i el carrer Gabriela Mistral. De les 42 places d’aparcament en cordó es passa a 85 d’aparcament en bateria.

Una conseqüència positiva d’esta actuació és que, en reduir-se l’amplària de la calçada, els vehicles circularan a menys velocitat, qüestió que redundarà en major seguretat per als mateixos vehicles i per als vianants.

La regidora de Seguretat, Sara Garés, expressa la seua intenció de continuar este tipus d’actuació en els carrers on hi haja problemes d’aparcament i l’amplària de la calçada ho permeta tal com ja es va fer al carrer Pare Castells i ara al carrer Cristóbal Monterde.