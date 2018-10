L’Ajuntament de Benifaió ofereix als veïns un servei gratuït de trasllat al cementeri per la festivitat de Tots els Santos

Print This Post

El consistori amplia a més l’horari del camposanto del 30 d’octubre a l’1 de novembre

L’Ajuntament de Benifaió engegarà el dijous 1 de novembre un servei gratuït de trasllat para als veïns fins al Cementeri Municipal davant la festivitat de Tots els Santos.

Els veïns podran fer ús d’aquest servei de transport que tindrà en el casc urbà un total de vuit parades repartides en: (Plaza Amèrica, Rotonda “Tropicana”, Avinguda Caixa d’Estalvis, carrer Nou, carrer Alginet, Plaza Inmaculada, Calle Buenavista i Cementeri Municipal). Membres de Protecció Civil Benifaió i Policia Local s’encarregaran de coordinar aquests trasllats.

A més d’aquest servei, l’Ajuntament de Benifaió ha ampliat l’horari del cementeri municipal perquè els veïns puguen realitzar els dies previs a la festivitat de tots els sants les labors de neteja de làpides a més de poder visitar als sers estimats. L’horari serà de forma ininterrompuda els dies 30 i 31 d’octubre de 9:30h a 18:00h. El dia festiu de l’1 de novembre l’horari del Cementeri serà de 9:00h a 18:00h.

Cal assenyalar que com és ja tradicional la corporació municipal de l’Ajuntament de Benifaió presidirà a les 12:30 h de l’1 de novembre l’Eucaristia i Oració pels veïns difunts que tindrà lloc en la capella del cementeri, a més d’oferir en nom del consistori una corona en memòria dels difunts. Un acte religiós que com cada any concentra a un gran nombre de veïns.