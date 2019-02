AVA-ASAJA prossegueix la seua campanya de mobilitzacions per a protestar per la falta de solucions i respostes a la crisi citrícola

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha decidit donar continuïtat a la seua campanya de protestes davant la devastadora crisi citrícola que travessa el sector i enfront de la falta de respostes satisfactòries i solucions concretes per part de les diferents administracions. Així, les mobilitzacions iniciades el passat 14 de desembre amb una manifestació enfront de la conselleria d’Agricultura, prosseguiran amb dos nous actes reivindicatius.

El primer dels mateixos tindrà lloc dijous que ve 14 de febrer davant la plaça de bous de València i consistirà en el repartiment gratuït de taronges per a denunciar d’aquesta manera els preus d’autèntica ruïna que estan percebent els citricultores, mentre que el segon se celebrarà a Madrid en una data encara per determinar. ASAJA està ultimant els preparatius d’aqueixa imminent mobilització que tindrà com a escenari la capital d’Espanya i caràcter estatal, ja que la crisi citrícola també està castigant amb duresa a la resta de zones productores.

“La situació és insostenible”, assegura el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado-. “La fruita es queda en els arbres perquè molts agricultors no troben comprador -prossegueix Aigualit- i si aconsegueixen vendre-la és a preus ridículs que no cobreixen ni des de lluny els costos de producció. Mentrestant, les administracions, tant l’autonòmica i central, com la comunitària, segueixen amb la seua estratègia de bones paraules i tàctiques dilatòries per a intentar rebaixar la tensió, però els agricultors ja no aguanten més, estan farts que els enganyen, han dit basta i tornaran a defensar al carrer i davant qui siga necessari el fruit del seu treball”.

Dia: Dijous, 14 de febrer de 2019

Hora: 11.00 hores

Lloc: Plaza de bous. C/ Xàtiva, 28 – València