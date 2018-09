Barceló: ‘Amb la remodelació de les sales de Cirurgia i Medicina Interna del General de València s’eliminen les habitacions cuádruples i triples’

Print This Post

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, acompanyada de la diputada Mercedes Berenguer i el director gerent de l’Hospital General de València, Enrique Ortega, ha visitat les sales de Cirurgia General, en el pavelló A, i de Medicina Interna, en el pavelló B. En aquesta reforma s’han reconvertit les habitacions de tres i quatre llits en habitacions dobles i individuals i s’han millorat les instal·lacions.

“Aquesta renovació, que s’ha dut a terme durant aquest estiu, s’emmarca dins del Pla d’Humanització d’Espais Comuns de la Conselleria de Sanitat per a prestar un millor servei. En el cas de l’Hospital General, continuem amb l’eliminació progressiva de totes les habitacions cuádruples i triples, que passen a ser individuals o dobles, al mateix temps que es milloren els altres espais de les sales”, ha assenyalat Barceló.

Així, durant el mes d’agost i fins a mitjan setembre, s’han completat aquestes obres que han permès importants millores, en renovar la instal·lació elèctrica, lampisteria, portes, sostres, lluminàries, pintura i noves condícies amb plats de dutxa accessibles.

La inversió global en aquesta quarta fase del pla de modernització per a eliminar les habitacions de quatre i tres llits ha ascendit a un total de 567.958 euros, en sumar l’obra de Medicina Interna (286.478 euros) i les de Cirurgia General (281.480 euros).

El pla de modernització s’està implantant per fases, la qual cosa permet al centre anar reformant les sales de l’hospital progressivament, aprofitant els moments de menor activitat, com la temporada d’estiu, i adequant l’índex d’ocupació a les necessitats assistencials, tractant d’interferir el menys possible en l’atenció als pacients.

“L’objectiu és millorar notablement els espais d’hospitalització perquè els pacients i els seus familiars gaudisquen de major intimitat, comoditat i seguretat”, ha afegit la titular de Sanitat.

En pròximes fases s’aniran reformant les sales en les quals encara hi ha habitacions de tres i quatre llits. En concret, són 7 les habitacions amb aquestes característiques, distribuïdes en 3 sales, que s’aniran eliminant al mateix temps que es realitza les remodelació i la millora de totes les seues instal·lacions.