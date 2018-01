El barri de Sant Antoni de Cullera es prepara per a les seues festes

Print This Post

El 19 de gener començaran les celebracions, una mescla de tradició, religió i amor pels animals

CULLERA. 18-01-18. Demà s’iniciaran a Cullera les f estes en honor a Sant Antoni Abad, protector dels animals. La commemoració tindrà lloc, naturalment, en el barri de Sant Antoni i es desenvoluparà del 19 al 21 de gener, combinant els costums populars, un vessant religiós i l’amor pel benestar dels animals.

Pere Manuel, Regidor de Festes: «Les festes de Sant Antoni encara mantenen l’esperit de les tradicions de la barriada. L’ajuntament, per tal de mantenir la festa, ha augmentat la subvenció i signarà un conveni de col•laboració que ajudarà a mantenir una de les poques festes de barri que encara queden. A més, vol reconéixer l’esforç dels festers i el veïnat».

L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, es mostra satisfet amb l’esforç dels veïns per mantenir viva la tradició, una de les poques festes de barri que encara perduren a Cullera. A més, assegura que ‘la tradició no està renyida amb la modernitat’, fent al•lusió a l’amor pels animals, concepte encunyat actualment com ‘animalisme’.

El divendres 19, dia d’inici dels festejos, els veïns dedicaren el matí a muntar la Foguera de Sant Antoni. A la vesprada, els xiquets podran gaudir d’un tren de disfresses i els adults d’un berenar popular.

El dissabte, els xiquets i xiquetes participaran en un matí d’activitats i jocs infantils. A la vesprada, a les 20.30 h, es procedirà a la crema de la foguera i a les 21.30 h hi haurà una degustació de xoriços.

L’últim dia, diumenge 21 de gener, la part religiosa cobrarà més importància amb la Missa Solemne de Sant Antoni Abad, que serà precedida per una processó en honor al patró que recorrerà els carrers Pintor Ferrer Cabrera, Caminàs dels Hòmens, Poeta Miguel Hernández i Blasco Ibáñez. A les 13.00 h, es beneiran els animals i cavalleries.

A més, del 13 al 21 de gener, la Parròquia del barri celebrarà el novenari, sent punt de trobada per a tot aquell que vulga realitzar les seues oracions.