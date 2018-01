Benimodo renova el Parc de Sant Felip com a punt de trobada del seu teixit social amb ajuda de la Diputació

El municipi de la Ribera Alta inverteix 100.000 euros dels plans provincials en aquesta infraestructura, dels 455.000 euros aportats per la corporació que presideix Jorge Rodríguez en dos anys

L’alcalde, Francisco Teruel, explica a Rodríguez els detalls del futur centre polivalent que projecta el municipi amb fons provincials

03/01/2018.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha visitat Benimodo, en La Ribera Alta, per a conéixer les obres executades o projectades per l’Ajuntament que dirigeix Francisco Teruel amb ajuda de la corporació provincial. Acompanyat per Teruel, els diputats Conxa Garcia, Pepe Ruiz i Rafael Soler i alcaldes de la comarca, Rodríguez ha signat en el Llibre d’Honor del consistori i s’ha dirigit després al Parc de Sant Felip, un espai renovat amb una inversió de 100.000 euros de fons provincials i convertit en l’epicentre social de Benimodo.

En paraules de Jorge Rodríguez, “aquest tipus d’actuacions, com és una plaça entesa com a punt de trobada de les veïnes i veïns de Benimodo i els ens i col·lectius socials del municipi, demostren la responsabilitat i el bon fer dels alcaldes i alcaldesses a l’hora de prioritzar les millores que necessiten els seus pobles i destinar a elles les ajudes de la Diputació”.

El president valorava d’aquesta manera la resposta dels ajuntaments a “l’autonomia que hem donat als municipis en matèria d’inversions, amb transferències directes i reglades que ronden els 100 milions d’euros cada any, amb les quals poden escometre’s obres com la del Parc de Sant Felip i altres millores com l’asfaltat de carrers i camins o la renovació d’instal·lacions esportives i zones verdes, que Benimodo ha pogut dur a terme amb una aportació de 455.000 euros de la Diputació en aquests dos primers anys de legislatura”.

El Parc de Sant Felip és el projecte més important, des del punt de vista econòmic i social, emprés per Benimodo en aquests dos anys. En l’àmbit econòmic, els fons provincials han servit per a renovar aquest espai, amb una inversió de 62.000 euros, i adquirir el mobiliari urbà necessari amb una partida de 33.000 euros del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS).

Però no és aquesta l’única actuació engegada en el municipi amb ajuda de la Diputació, que també ha finançat a través del PPOS i el Pla d’Inversions Sostenibles (IFS) la millora de la calçada en els Camins de Llombai, l’Assagador i l’Olivera, la pavimentació del Camí de Carlet i la remodelació de la rotonda del Palmerar; la reforma del poliesportiu i els parcs Vicent Andrés Estellés i Diputació i la substitució de la caldera a Les Moreres.

L’alcalde, Francisco Teruel, ha aprofitat la visita de Jorge Rodríguez per a mostrar-li els detalls del nou espai multiusos que projecta el municipi a través dels plans provincials. “El futur de Benimodo passa pel centre polivalent que tindrem en la zona del poliesportiu municipal, on tenim els terrenys i hi ha la suficient distància del municipi per a evitar queixes veïnals”, ha explicat l’alcalde.