Benimodo viu un important encontre de Big Bands

Benimodo, 11 de gener de 2018.El grup Contrabaix Big Band de Sant Feliu del Llobregat i En Clau de Jazz Big Band de Benimodo es voran les cares esta setmana en un important encontre musical que ha alçat enorme curiositat. La Casa de la Cultura de la localitat riberenca acollirà la trobada dels dos grup el diumenge 14 de gener a partir de les 19 hores, gràcies a l’organització de l’ajuntament.

En Clau de Jazz Big Band actualment compta amb trenta components. Dirigida pel reconegut pianista de jazz Ricardo Belda, va néixer el 2006 per iniciativa d’un grup de músics enamorats del jazz. Van oferir el seu primer concert dins de la setmana cultural de Benimodo del 2007 amb una gran afluència de públic i s’estrenaren el 2008 amb el seu primer disc: “Don’t explain“ A més dels seus temes originals composats per Ricardo Belda, també interpreten gran part d’estils musicals, com jazz passant el blues, balades o temes llatins.

Per la seua part, la catalana ContraBaix Big Band és la primera big band de músics joves de Sant Feliu de Llobregat. De la mà de la gent més experimentada, com és el seu director, donen l’oportunitat als músics joves d’utilitzar les seves habilitats fora de les aules i desenvolupar i gaudir així de la música. Actualment està dirigida per Vicens Martín. ContraBaix és un projecte de l’Ateneu Santfeliuenc, un cicle de programació musical al Baix Llobregat i l’àrea metropolitana de Barcelona que compta amb 16 anys de reconeguda trajectòria. Més de 500 concerts realitzats han revitalitzat d’una manera molt destacada la vida musical del Baix Llobregat i l’àrea metropolitana de Barcelona.