La Biblioteca Municipal d’Almussafes organitza el seu primer taller d’enoliteratura

La nova experiència es durà a terme el pròxim dijous 25 d’octubre a les 20 hores en aquesta infraestructura pública

L’escriptora i artista plàstica Anna Moner impartirà la sessió, per a la participació de la qual és necessària la inscripció prèvia

El pròxim dijous 25 d’octubre, a les 20 hores en la Biblioteca Municipal d’Almussafes, es durà a terme un taller d’enoliteratura en el qual es llegiran textos d’autors que parlen del vi mentre es realitzen tastos amb els brous proposats. Les inscripcions per a participar en la iniciativa continuen obertes en l’horari habitual d’aquest edifici públic. L’escriptora i artista plàstica Anna Moner serà l’encarregada d’impartir la sessió. “Aquest tipus d’activitats estan molt de moda i amb elles el que es pretén és afegir un nou al·licient a l’hàbit de llegir”, explica la Regidora de Cultura, Teresa Iborra.

L’Ajuntament d’Almussafes continua fomentant la lectura entre la població amb la posada en marxa de noves i atractives iniciatives amb les quals atraure al públic. El pròxim dijous 25 d’octubre, a les 20 hores en la Biblioteca Municipal de la localitat, la Regidoria de Cultura implementarà una altra activitat inclosa dins d’aquest pla. L’escriptora i artista plàstica Anna Moner impartirà en aquesta infraestructura pública un taller d’enoliteratura en el qual es realitzarà un maridatge de vins i literatura.

La sessió està dirigida a aquelles persones que tinguen interés pel vi, la literatura i el procés de creació a través de la paraula. Moner proposarà textos d’autors que parlen de vi i de la seua relació amb la literatura mentre que, entre text i text, es realitza un tast dels vins proposats. Entre uns altres, durant la vesprada podran escoltar-se textos de James Joyce, Vicent Andrés Estellés, Edgar A. Poe, Virginia Woolf o la pròpia Anna Moner.

“Aquest tipus d’activitats estan molt de moda i amb elles el que es pretén és afegir un nou al·licient a l’hàbit de llegir. La lectura pot realitzar-se com un acte solitari, però també pot formar part d’una experiència per a ser viscuda al costat d’altres persones i aquesta nova perspectiva ens ha semblat molt interessant a l’hora d’incloure la iniciativa en la programació”, explica la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

Les inscripcions per a participar en la primera edició d’aquesta iniciativa, que poden realitzar-se en la Biblioteca Municipal en el seu horari d’obertura, romandran obertes fins a completar les 25 places disponibles. Per a més informació, la ciutadania pot posar-se en contacte amb el servei també per telèfon (96 178 45 55) o per correu electrònic (almussafes_bib@gva.es).

L’estratègia municipal per a fomentar la lectura es compon de nombroses activitats dirigides a tota la ciutadania “i en totes intentem innovar en la mesura del possible”, assenyala l’edil. Per als més xicotets es programen diverses sessions d’animació lectora en la qual la música sol estar molt present i per a la infància el passat 11 d’octubre es va celebrar per primera vegada “amb bastant èxit” un taller de rap. A més, per a la població adolescent ha tornat a convocar-se el concurs de booktràilers i per a l’adulta el Club de Lectura continua introduint novetats com l’homenatge a les lletres valencianes que està desenvolupant aquests mesos.