Bicicletada de la Ribera per a reclamar la recuperació útil del pont de Fortaleny

La plataforma anuncia noves accions en cas que l’administració no establisca terminis per a la instal·lació de la passarel·la

La Ribera Baixa, 7 de maig.- Poc més de 200 persones s’aplegaren ahir diumenge a Fortaleny (la Ribera Baixa) per a reivindicar la recuperació integra per a ciclistes i vianants del pont centenari que uneix aquesta població amb Sueca per damunt del Xúquer. La resposta a la convocatòria de la Plataforma Pont de Ferro sota els eslògans “Celebrem les obres del pont” i “Exigim la passarel·la” tornà a ser una festa lúdica de ciclistes i vianants i va concloure amb un esmorzar dins el poble de Fortaleny i la interpretació de la cançó ‘Els ponts’ a càrrec del grup Els Ullals. Poc més de 200 persones s’aplegaren ahir diumenge a Fortaleny (la Ribera Baixa) per a reivindicar la recuperació integra per a ciclistes i vianants del pont centenari que uneix aquesta població amb Sueca per damunt del Xúquer. La resposta a la convocatòria de la Plataforma Pont de Ferro sota els eslògans “Celebrem les obres del pont” i “Exigim la passarel·la” tornà a ser una festa lúdica de ciclistes i vianants i va concloure amb un esmorzar dins el poble de Fortaleny i la interpretació de la cançó ‘Els ponts’ a càrrec del grup Els Ullals.

Els assistents acudiren als voltants del pont on la Diputació escomet en aquests moments la primera fase d’una obra que va haver d’iniciar en 2010 i que “encara no sabem qui i quan acabarà el projecte de la passarel·la”, segons manifesten des de la plataforma. Tant en el pont com dins del poble desplegaren una pancarta en la qual es podia llegir “Per a grans i menuts, la passarel·la és el camí més curt i segur”.

Cal recordar que quan es va fer l’obra de l’autovia A-38 ja es van deixar a punt els anclatges de l’esmentada passarel·la i dos túnels curts per accedir-hi. Ara que les obres de restauració patrimonial del pont (inaugurat el maig de 1916) es troben pràcticament en el seu equador, res se sap de l’esmentada passarel·la que, per damunt l’autovia A-38, ha d’unir Sueca i Fortaleny per a ciclistes i vianants pel vell pont com les administracions públiques superiors als ajuntaments van anunciar i prometre en aquell moment.

“Si la Diputació no posa remei, amb la finalització de les actuals obres tindrem un meravellós pont restaurat pel qual no es podrà passar”, observaren des de la plataforma. El pas a vianants pel vell pont va ser barrat al públic a finals del segle passat atés l’avançat estat de deteriorament dels corredors habilitats per a eixa finalitat quan es va dissenyar el pont.

A l’esdeveniment s’havien adherit Amics de la Muntanya de Llaurí, Voluntariat Mediambiental de Corbera, València en bici, Interpreta Natura, La Ribera en bici, Ecologistes en Acció, Muntanyeta dels Sants – AE Agró de Sueca i Xúquer Viu.

La Plataforma Pont de Ferro es va constituir per a reclamar la recuperació íntegra de l’estructura. La del diumenge va ser la segona acció reivindicativa duta a terme (la primera bicicletada fou en octubre de 2015). Ahir anunciaren noves accions en cas que no s’habilite la partida pressupostària necessària i terminis per a l’execució.